Reabre por completo la autovía de la Costa granadina. Javier Martín

Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos

Con este adelanto y la reapertura del tramo antes de lo que tenían previsto, desde el Gobierno han querido evitar restricciones al tráfico durante los períodos de mayores desplazamientos, como el puente de la Inmaculada, la Navidad y su víspera

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:06

Ya es posible circular en ambos sentidos por la autovía de la Costa Tropical, tras la reapertura en el tramo del viaducto de Rules, ... después de que también se haya habilitado este jueves por la tarde la dirección al litoral, tras hacerlo en sentido Granada el pasado miércoles.

