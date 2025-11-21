Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos

Ya es posible circular en ambos sentidos por la autovía de la Costa Tropical, tras la reapertura en el tramo del viaducto de Rules, ... después de que también se haya habilitado este jueves por la tarde la dirección al litoral, tras hacerlo en sentido Granada el pasado miércoles.

Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció este lunes que se restablecería completamente el paso entre los kilómetros 165 y 175 a partir del viernes. Y ya es una realidad.

Con este adelanto y la reapertura del tramo antes de lo que tenían previsto, desde el Gobierno han querido evitar restricciones al tráfico durante los períodos de mayores desplazamientos, como el puente de la Inmaculada, la Navidad y su víspera. Eso sí, por el momento solo está abierto en dirección Granada; los conductores que se dirijan hacia la Costa todavía tendrán que pasar por la carretera nacional N-323 hasta que el paso de la autovía funcione de nuevo en ambos sentidos. Por el momento, la Subdelegación no ha confirmado si finalmente se abrirá al completo este jueves.

Las obras de reparación del viaducto de Rules se han estado ejecutando desde le pasado 9 de septiembre, debido a «daños que había sufrido debido a un proceso de inestabilidad de la ladera sur del embalse». En consecuencia, para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores, se produjo el corte total de la autovía A-44 en este ese tramo de diez kilómetros.

Próximos trabajos tras fechas navideñas

Una vez finalizadas las fechas navideñas, desde el día 13 de enero hasta el 27 de febrero será necesario cortar la autovía A-44 entre el enlace 167 (Izbor) y el enlace 175 (Vélez de Benaudalla, Órgiva).

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos:

• Sentido Motril. El tráfico será desviado obligatoriamente por la carretera nacional N-323 en el enlace 167 de la autovía A-44, para lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. El tráfico en este sentido tendrá preferencia de paso en las intersecciones existentes, adaptándose para ello la glorieta del enlace 167. En el punto kilométrico 175,150 se abandonará la carretera N-323 para tomar la carretera autonómica A346 para conectar la A-44 en su punto kilométrico 177,700; aunque se tendrá la opción de seguir utilizando la carretera N-323.

• Sentido Granada. Los conductores tendrán que incorporarse obligatoriamente a la carretera nacional N-323 en el enlace 175 de la autovía A-44, para lo que se realizará previamente el corte del carril izquierdo. Entonces se tomará la carretera autonómica A-346 para conectar con la N-323 en su punto kilométrico 175,150. A partir de este punto, se mantendrán siempre dos carriles de subida hasta conectar nuevamente con la autovía A-44 en su punto kilométrico 166,200. Al igual que en el sentido Motril, se tendrá siempre preferencia de paso en las intersecciones existentes, incluido el de la glorieta del enlace 167.

«En concreto, entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2026, se llevarán a cabo los trabajos de colocación de los nuevos apoyos y transferencia de cargas desde la actual pila 4 a la nueva pila 5, así como trabajos en los estribos norte y sur, aglomerado y juntas de dilatación», ha detallado el Ministerio de Transportes.