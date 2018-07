«Ya nos quitaron el botellón de Granada, ¿nos lo van a prohibir todo?» Un grupo de chicos, mayores de edad, en el botellón de la playa de Motril. / M. Navarrete Los jóvenes que hacen botellón lo defienden como única alternativa de ocio en Motril MERCEDES NAVARRETE Lunes, 30 julio 2018, 01:43

El botellón de la playa de Motril tiene su propia ley. No está escrita pero todos los jóvenes la conocen. La primera regla es que cada grupo tiene su sitio. Las pandillas de adolescentes, muchos menores de edad, se van colocando en el extremo más cercano a Poniente mientras que la otra punta es territorio de los 'mayores'. No hacen falta convocatorias por redes sociales. A partir de las doce los jóvenes se van concentrando y alrededor de las tres de la mañana el botellón alcanza su punto álgido. Para muchos es el paso previo a la fiesta en los chiringuitos de copas de la playa.

«Yo la mayoría de los días ni siquiera bebo, me lo paso bien con mis amigas y mi padre me deja. Me tiene controlada por whatsapp y mientras no vuelvas sola andando a casa no pasa nada, nosotras cogemos el buhobús», explica una chica de 16 años que veranea en Playa Granada y hace botellón con ocho amigas.

Quejas

En otro grupo, jóvenes madrileños de 19 años, con amigos granadinos, se llevan el disgusto de la noche cuando IDEAL les explica que el botellón puede tener los días contados. «¿Que lo van a quitar? ¡No lo permitiremos! Si venimos aquí hasta de Jaén y Madrid solo por esto. ¡Es lo mejor de Motril!», aseguran. «¡No publiques las fotos que por eso nos quitaron el de Granada!», se queja otra joven de la capital desde el grupo de al lado.

«Hacemos botellón porque no tenemos otra cosa. ¿Dónde vamos con 18 años? Para entrar al chiringuito tienes que tener 21 o enchufe y las copas están a 10 euros. No tenemos alternativa», lamenta otra chica motrileña. Y la granadina vuelve a protestar: «¿Qué quieren que hagamos? Ya nos quitaron el de Granada, tampoco nos dejan hacer moragas, ¿es que tenemos prohibido todo?».