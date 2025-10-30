Puesta a punto del Cementerio Municipal de Motril de cara a la celebración del Día de Todos los Santos

Como cada mes de octubre, el Ayuntamiento de Motril prepara el Cementerio Municipal para la llegada de cientos de ciudadanos con motivo de la celebración ... del Día de Todos los Santos, una festividad muy arraigada en nuestra ciudad en la que los motrileños y motrileñas presentan sus respetos a los familiares y amigos fallecidos. Además, desde el Ayuntamiento de Motril se ha recibido la nueva inversión de más de 40.000 euros para la adquisición de una plataforma elevadora portaféretos.

La puesta a punto anual del Cementerio ha traído una serie de labores de mantenimiento, limpieza y seguridad que se han intensificado en estas fechas con el objetivo de facilitar las visitas de los ciudadanos a sus seres queridos en estas fechas tan señaladas. Además, con motivo de la festividad de Todos los Santos, el recinto permanecerá abierto de forma ininterrumpida en horario de 08:00 a 20:00 horas el 1 de noviembre. Como ya es habitual, en la entrada durante este día se realizará un concierto de cuerda a partir de las 11:00 horas para amenizar la jornada.

Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril, ha valorado la importancia de estas fechas para el Cementerio Municipal, una visita en «una época muy especial para muchos motrileños y que se realiza de manera más continuada con motivo de la festividad del Día de Todos los Santos», por ello, con la participación de varias áreas municipales, «se suman las labores de mantenimiento que ya realizamos durante todo el año con una puesta a punto para que este espacio pueda recibir la visita de cientos de familiares que quieren expresar sus respetos».

«Con cargo a los presupuestos municipales, desde el Ayuntamiento se ha incorporado una nueva plataforma elevadora portaféretros, un accesorio que va a mejorar el trabajo y el mantenimiento en el cementerio a los operarios, a la que esperamos sumar pronto, de cara a los presupuestos municipales del próximo año, una nueva partida presupuestaria para adquirir nuevas caleras y elementos importantes», ha informado García Chamorro, recordando que continúa la senda de mejora del camposanto municipal con «planes para la zona de entrada, de cara a arreglar y mejorar el acceso a este espacio, así como el aparcamiento junto al campo de fútbol y sus aceras», unas tareas que «ya estamos estudiando con los técnicos municipales y que veremos si es posible de acometer a través de los fondos europeos».