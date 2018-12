«No se puede criminalizar a las alhóndigas, nosotros también tiramos pepino todos los días» Pepinos de Castell, dispuestos para entrar en la corrida. / Javier Martín «Los que ahora somos malos porque pagamos a 20 céntimos, en noviembre hemos pagado a 90», recuerda el gerente de ECOHAL MERCEDES NAVARRETE Martes, 18 diciembre 2018, 22:01

Como cada vez que estalla una crisis de precios, las empresas comercializadoras, conocidas como alhóndigas, en en el punto de mira de los productores, como primer eslabón del sistema de distribución. Sin embargo desde ECOHAL, la organización que agrupa a estas empresas, recuerdan en que la caída de precios es igualmente perjudicial para ellas.

«Dependemos de pocos clientes, hay mucha oferta y si no fluye la comunicación en origen no cambiaremos nada, llevamos años así. Pero criminalizar a las alhóndigas es un error. Estamos tan o más perjudicados que el agricultor. Vivimos de su producción si ellos no ganan, nosotros tampoco. Si a ellos les va mal, a nosotros peor», resume el presidente de ECOHAL, José Muñoz, que apuesta por una distribución más fuerte en origen y una legislación que impida comercializar con pérdidas.

Por su parte el gerente de ECOHAL, Alfonso Zamora, recuerda que las punta de producción también se deben a la mala planificación de las campañas, en tanto que las siembras tempranas, ralentizadas por la época de lluvias, han coincidido con las siembras tardías, que han repuntado por las altas temperaturas de diciembre. E insiste en que este desplome de precios afecta por igual a las empresas. «¿Que se plantean tirar pepino? Suyos son. Va a ser una medida simbólica.. Nosotros también tiramos pepino todos los días. Los envasamos y no vendemos porque no tienen salida», apunta Zamora.

No obstante, recuerda que son ocho días los que el fruto lleva vendiéndose por debajo de costes. «Los mismos que somos tan malos ahora somos los que pagábamos a una media de 90 céntimos en noviembre», reflexiona.

Desde el sector de las cooperativas, el presidente de de El Grupo, Fulgencio -Torres, se muestra a favor de retirar producto siempre que haya consenso. «No quiero hablar de destruir ni de desabastecer, pero retirar un porcentaje de la producción sí podría tener efecto en la distribución. El problema es ser capaces. El sector tiene que estar unido, si no, solo nos llevará a discusiones», concluye.