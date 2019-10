PSOE y CA piden la celebración de un pleno extraordinario en Almuñécar Javier Martín La solicitud se produce después de que ambas formaciones criticaran que el equipo de gobierno no ha convocado sesiones ordinarias a pesar de las mociones que han registrado IDEAL Almuñécar Martes, 8 octubre 2019, 12:39

PSOE y Convergencia Andaluza han solicitado esta mañana al Ayuntamiento de Almuñécar la celebración de un pleno extraoridnario. La petición se produce después de que la oposición criticara la semana pasada que el equipo de gobierno «silencia y no deja que las formaciones controlen la gestión municipal al no convocar plenos ordinarios«. Las formaciones argumentan que la alcaldesa, Trinidad Herrera, quebranta »de forma reiterada y al margen de cualquier procedimiento democrático, los derechos legales y constitucionales de los miembros de la oposición«. Los partidos denuncian que el equipo de gobierno no deja que se controle la acción de gobierno local »a pesar de que los grupos de la oposición hemos registrado numerosas mociones, el gobierno municipal de PP, Ciudadanos y Más Almuñécar hace oídos sordos«, ha asegurado.

«En lo que va de año y de legislatura sólo se ha celebrado un pleno ordinario en el Ayuntamiento de Almuñécar, el correspondiente al mes de agosto. Una situación que nos obliga a los grupos de la oposición municipal, Andalucista y Socialista, a la reiterativa convocatoria de plenos extraordinarios«, han concluido..