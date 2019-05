El PSOE homenajea a los veinte alcaldes y concejales socialistas de la democracia en Albondón El presidente de Diputación entregó el reconocimiento a los alcaldes. / IDEAL La actual alcaldesa socialista Margarita Castillo y el anterior regidor, Juan José Castillo, fueron dos de los homenajeados MERCEDES NAVARRETE Domingo, 5 mayo 2019, 17:27

El PSOE de Granada ha homenajeado a los veinte alcaldes y concejales socialistas que ha tenido el municipio de Albondón en la democracia con motivo del reciente 40 aniversario de las primeras elecciones municipales tras el franquismo, que se celebraron el 3 de abril de 1979.

Entre los representantes municipales socialistas, tuvieron especial protagonismo los dos últimos regidores del PSOE en la Corporación, Juan José Castillo (1999-2013) y la actual alcaldesa Margarita Castillo (2013-2019).

Según informa el PSOE, el secretario general de los socialistas de la provincia, Pepe Entrena, trasladó su sincero agradecimiento a todos los representantes públicos socialistas, en especial a los pioneros durante la Transición, «por contribuir a asentar el sistema constitucional de derechos y de libertades desde su compromiso con el municipalismo y la democracia local».

«La historia de la democracia en España se sustenta en el liderazgo de los ayuntamientos para consolidar derechos fundamentales y para hacer posibles la igualdad y la cohesión entre territorios desde servicios y equipamientos públicos de calidad», afirmó el dirigente socialista.

Entrena quiso además reconocer el papel de los alcaldes y concejales que, desde su compromiso con las siglas del PSOE, «han entregado su tiempo y su esfuerzo a favorecer el progreso y el avance de pequeños municipios como Albondón».

«La supervivencia de estos pueblos no hubiera sido posible sin el PSOE, un partido de profundas convicciones municipalistas que entiende que no hay democracia sin municipalismo ni tampoco de no ser por el sacrificio de todos aquellos representantes que, como vosotros y vosotras, os entregáis al bien general y al interés común, superando dificultades y obstáculos», agregó.

El secretario provincial valoró por último la «buena gestión» que vienen desarrollando los gobiernos socialistas en Albondón durante los últimos años.

«Hemos conseguido sacar a Albondón del letargo en que lo mantenían otros partidos favoreciendo la generación de oportunidades, promoviendo los servicios públicos a la ciudadanía y aprovechando las potencialidades de un enclave privilegiado en la Contraviesa», incidió Entrena.

Los homenajeados

Los homenajeados fueron los exconcejales José Barrilado Fernández ( mandato 1983-1987), Julio Martín Estevez (1983-1991) y Miguel Justo Montoro Castillo (1995-1999), a título póstumo.

También a Justo Montoro Fernández (1983-1987), José Sánchez Rodríguez (1983-1999), Félix García (1991-1995), María Eugenia Martín (1995-1999), Luis Fernández (1999-2003), José Rodríguez (1999-2003), Francisco Moreno (1999-2003), Francisco Valverde (2003-2019), Luis Bonilla (2003-2011), Dolores Pelegrina (2003-2015), Inmaculada Cervilla (2011-2017), Francisco García (1999-2007), José Sánchez Sánchez (2015-2019) y Monserrat Martín (2017-2019).