PP y PSOE se disputan las llaves para formar un gobierno estable en Motril Los líderes de Ciudadanos y Andalucía por sí, desayunando en la plaza de las Palmeras. / JAVIER MARTÍN Los populares ven ya cerca la Alcaldía mientras los demás mantienen un pacto de silencio para no desvelar detalles de las negociaciones MERCEDES NAVARRETE Motril Jueves, 6 junio 2019, 13:31

El único pacto cerrado por ahora por los partidos en Motril es el de silencio. Todos se han conjurado para no dar detalles de las negociaciones que mantienen abiertas para formar el futuro gobierno de coalición que se constituirá el próximo sábado 15 de junio. Tanto la número uno del Partido Popular Luisa García Chamorro, con ocho concejales y vencedora de las elecciones como la actual alcaldesa socialista en funciones, Flor Almón, con seis concejales, se disputan las llaves que les permitan abrir la puertas de un gobierno estable para Motril.

Y es que si en algo están de acuerdo los siete partidos que han obtenido representación municipal (ocho concejales PP, seis PSOE, tres Más Motril y Andalucía por sí, dos Ciudadanos e Izquierda Unida y uno Vox) es que en que en este nuevo mandato el Ayuntamiento motrileño debe tener un gobierno sólido. Tanto García Chamorro como Almón pugnan por formar una alianza que garantice la gobernabilidad y permita sacar adelante unos presupuestos municipales, después de un último mandato en el que el gobierno de PSOE y PA (ahora Más Motril) no han logrado aprobar unas cuentas.

«Todos los escenarios están abiertos. Básicamente en los principales objetivos que planteamos coincidimos con otros partidos. Queremos unos presupuestos municipales en el mes de agosto, la reactivación del turismo y la apuesta por la agricultura como sectores clave para generar empleo en Motril», resume el número dos del Partido Popular, Nicolás Navarro.

La líder del PP, García Chamorro, está afrontando personalmente las negociaciones sin líneas rojas y «sin vetos». Está hablando con todos, desde Vox hasta Izquierda Unida, a cuya concejala también ha incluido en su ronda de contactos. «La sintonía con el programa de Ciudadanos es del 100% y con el de otras fuerzas políticas también», señala. En esta carrera para formar pactos el PP parte a priori con ventaja en tanto que, con ocho concejales, necesitaría dos socios para gobernar mientras que la ecuación para garantizar la estabilidad pasaría por un cuatripartito en el caso del PSOE. Sin embargo los distintos actores insisten en que aquí aún nada está hecho y en que todas las opciones están abiertas.

Ni Ciudadanos, ni Andalucía por sí, ni Más Motril, las tres fuerzas claves para las distintas alianzas, se decantan en público por García Chamorro ni por Almón.

«Para Ciudadanos primará el interés de la ciudad y la voluntad de los motrileños», es lo única información que sale de la boca del número uno de la formación naranja, José Lemos. Está escuchando propuestas tanto de PSOE como de PP y también ha hablado con otras formaciones como la de David Martín, con el que compartía desayuno esta semana.

«A mi me arde ya hasta el cargador», bromea Martín, que también está dejando que le tiren los tejos. «En esta corporación todos hemos sido amigos y estamos orgullosos de ello», explica el líder de Andalucía por sí, para argumentar que se le puede ver tomándose un café tanto con Almón como con García Chamorro y que esto aún no quiere decir nada. «A día de hoy estamos en la oposición», asegura. Finalmente serán los afiliados de Andalucía por sí los que tengan la última palabra para decidir si entran en un gobierno. La que tampoco suelta prenda sobre las negociaciones es la alcaldesa en funciones, Flor Almón, que insiste en aquello de que su palabra es una escritura y que, en este caso, la ha comprometido para mantener en secreto las propuestas que ha hecho ya a los distintos partidos. Así las cosas habrá que esperar hasta la próxima semana para deshojar la margarita. El PP confía en que no sea en el último minuto. «Esperamos confirmar un gobierno estable a principios de la próxima semana y que esto garantice una toma de posesión y un cambio de gobierno tranquilos», concluye Navarro.