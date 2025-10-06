El PSOE denuncia la falta de accesibilidad en la Escuela de Adultos de Motril El edil ha recordado que no se trata de una demanda nueva: «Este asunto ya se debatió en el pleno municipal y fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos«

El concejal del grupo municipal socialista de Motril Daniel Rodríguez ha denunciado este lunes junto a varios alumnos afectados la «grave falta de accesibilidad» en la Escuela de Adultos de Motril, un centro que, a día de hoy, «continúa presentando barreras arquitectónicas que impiden a las personas en silla de ruedas ejercer su derecho a la educación».

«Estamos hoy aquí, en la Escuela de Adultos, para volver a exigir algo tan básico como la accesibilidad. La realidad es evidente: en este centro es nula. Hay un escalón en la entrada y otros más en el interior, lo que hace imposible que una persona con movilidad reducida pueda acceder con normalidad», ha señalado Rodríguez.

El edil ha recordado que no se trata de una demanda nueva: «Este asunto ya se debatió en el pleno municipal y fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos. Sin embargo, a día de hoy, nada ha cambiado y las consecuencias son muy graves. Muchos alumnos con movilidad reducida no pueden matricularse en las clases que desean, viéndose privados de su derecho a la formación y a convivir en igualdad con el resto de estudiantes».

Además, asegura que algunos de los afectados han tenido que ser derivados a la Escuela Oficial de Idiomas, donde ya no quedaban plazas, lo que ha supuesto «un recorte evidente de su libertad para elegir las asignaturas y cursos que desean cursar», ha denunciado el concejal socialista.

Desde el grupo municipal del PSOE recuerdan que la Ley de 4 de diciembre de 2017 establece de forma clara que todos los edificios públicos deben contar con elementos comunes de accesibilidad universal. «Lo que aquí ocurre no solo es injusto, sino también ilegal», ha subrayado Rodríguez.