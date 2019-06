El PSOE denuncia el «estado de abandono» de Calahonda Los socialistas señalan contenedores sucios de Calahonda. / IDEAL Los socialistas han contado «más de diez puntos negros» que los vecinos «comentan en las redes sociales» LAURA UBAGO Motril Jueves, 27 junio 2019, 15:25

El PSOE ha mostrado su preocupación por la «dejadez de los servicios de limpieza y mantenimiento de la ELA en el pueblo de Calahonda. El vocal y portavoz socialista en la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda, Juan Alberto Ferrer Correa, ha evidenciado la suciedad y el más que notable estado deterioro en que se encuentran aceras, paseos, viales, parques, jardines y otros espacios públicos de este importante núcleo de población del Llano.

Juan Alberto Ferrer ha visitado los 'puntos negros' que los socialistas han contabilizado en Calahonda, «más de diez», en los que, ha incidido Ferrer, «es más que palpable la falta de higiene y de cuidado». De hecho, indican que los vecinos lo comentan en las redes sociales.

Esta situación de abandono «grave» ha llevado al portavoz del PSOE a emplazar a la alcaldesa del Llano, Concepción Abarca, a acometer un plan integral de limpieza, «sobre todo ahora, que se acerca la temporada estival y es fundamental dar una buena imagen».

«Estamos dando voz a nuestro vecinos porque Concepción Abarca no se preocupa de sus problemas. Están indignados por las malas condiciones que presenta el pueblo, con suciedad en todas partes, residuos acumulándose en cualquier esquina y hasta en los paseos, que son unos de los recursos turísticos más importante del pueblo», ha insistido Juan Alberto Ferrer, quien se ha preguntado si Abarca «solo va a trabajar en y por Motril mientras en Calahonda no se limpia ni se hacen las tareas básicas de reparación en espacios públicos sucios y dañados».

«Esto no es vandalismo, es falta de mantenimiento de años», ha asegurado Ferrer Correa, que ha agregado que si no han esperado a los cien días de cortesía es «porque no lo merecen, porque es una situación de dejadez vergonzosa que no merecen los vecinos y vecinas de Calahonda, que pagan sus impuestos puntualmente», ha recalcado.

Respuesta de Abarca

La Presidenta de la Entidad Local de Carchuna-Calahonda ha lamentado las declaraciones del portavoz del grupo socialista en el Llano, Juan Alberto Ferrer, por entender que «no persiguen ningún beneficio para nuestros pueblos» y que «perjudican a nuestros vecinos al intentar poner de manifiesto una desigualdad de trato entre carchuneros y caleños en contra del trabajo de unión que, desde siempre, se viene realizando desde esta Entidad Local».

Abarca ha explicado que Carchuna y Calahonda tienen un plan de limpieza y mantenimiento que se viene desarrollando con normalidad y que, según las características propias de los dos poblaciones, se incrementan en la época estival especialmente en el pueblo de Calahonda, ya que su población se triplica y, al mismo tiempo, lo hacen todas las necesidades de los vecinos y visitantes.