El PSOE critica que Turismo dé a Luis Salvador un premio sin contar con el Patronato Pepe Marín La formación dice que el alcalde de Granada «no reúne los méritos y la decisión es partidista» PILAR GARCÍA-TREVIJANO Almuñécar Martes, 24 septiembre 2019, 15:43

La decisión del Ayuntamiento de Almuñécar de reconocer al alcalde de Granada Luis Salvador como «granadino enamorado» del municipio sexitano en la próxima gala de premios turísticos despierta tantas críticas como alabanzas. El anuncio ha generado un acalorado debate en las redes sociales y ahora El PSOE de Almuñécar se suma a la denuncia y critica que la concejalía de Turismo tomó por su cuenta la determinación de otorgar tal distinción al alcalde de Ciudadanos.

La portavoz socialista del Ayuntamiento de Almuñécar, Rocío Palacios, manifestó ayer a este medio su desacuerdo con la elección de los premiados de este año. Palacios asegura que «no es un premio que haya sido deliberado por el Patronato de Turismo porque en ningún momento se ha convocado un encuentro en el mandato actual». «De hecho, no se ha constituido todavía el nuevo patronato de turismo. El patronato está compuesto por los responsables de cada formación y yo no he decidido nada», reiteró la socialista.

En opinión de Palacios, el alcalde de la capital Luis Salvador «no ha sido propuesto ni votado por el Patronato de Turismo. Ha sido elegido de forma particular por el concejal de Turismo, Daniel Barbero y el equipo de gobierno».

«El premio a Luis Salvador ha creado rechazo entre la ciudadanía y hay hasta hay una plataforma que recoge firmas en contra. Ya hay más de 170 firmas. El alcalde de Granada no ha hecho nada más por promocionar el turismo que darse un baño en Almuñécar», argumenta.

La formación considera que los premios de turismo deben premiar la trayectoria o el trabajo de personas o entidades cuya actividad haya tenido un gran impacto y contribución al crecimiento. «A todas luces no es una persona merecedora del premio», apostilla. A juicio del PSOE, la decisión se basa en un uso partidista de los premios porque el titular del área de turismo es del mismo signo que el primer edil de Granada. «No tengo nada en contra de Luis Salvador, es sólo que no reúne los méritos suficientes. Los ciudadanos sólo conocen a Luis Salvador como alcalde de Granada, pero no como figura que promueve el bien de nuestro municipio», concluye.

Por su parte, Daniel Barbero, concejal de Turismo del municipio sexitano, declara que el reconocimiento se ha decidido con los criterios de siempre. «Nunca ha habido polémica es sólo una cuestión partidista de la oposición por resentimiento tras haber perdido la alcaldía de Granada». «El patronato actual ha actuado igual que en los últimos 15 años. Muy bien lo tenemos que estar haciendo para que sea la única polémica y crítica de la formación», sentencia.

La gala en la que el alcalde de Granada será reconocido por su labor para promocionar el turismo del municipio tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas en la casa de la cultura.