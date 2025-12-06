Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía de archivo de la playa de La Rábita. Javier Martín

El proyecto del espigón de La Rábita, completamente redactado

Las defensas proyectadas en Castell de Ferro, Salobreña, Castillo de Baños y El Pozuelo, se encuentran en fase de supervisión técnica

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:27

Tras la inauguración del espigón de Motril, el trabajo sigue para que las defensas lleguen cuanto antes al litoral granadino. Así lo confirmó a IDEAL ... el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien detalló que el proyecto más avanzado es el espigón proyectado en La Rábita, mientras que el resto continúa inmerso en trámites técnicos y ambientales.

