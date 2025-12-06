El proyecto del espigón de La Rábita, completamente redactado

Tras la inauguración del espigón de Motril, el trabajo sigue para que las defensas lleguen cuanto antes al litoral granadino. Así lo confirmó a IDEAL ... el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, quien detalló que el proyecto más avanzado es el espigón proyectado en La Rábita, mientras que el resto continúa inmerso en trámites técnicos y ambientales.

Según Montilla, el espigón de esta localidad «cuenta con el proyecto completamente redactado y concluido, y solo queda pendiente el trámite ambiental», un paso que desde la Subdelegación confían en superar sin complicaciones. Una vez obtenida la autorización, podrá iniciarse la licitación y posterior adjudicación de las obras, lo que situaría a La Rábita a la cabeza en cuanto a actuaciones de defensa del litoral.

La obra prevista será una estructura de escollera de unos 130 metros, con el morro asentado a cinco metros de profundidad.

«Tener el proyecto terminado es clave», explicó Montilla. «Todo lo previo —supervisión técnica, análisis de dinámicas marinas y revisión de alternativas— ya está superado. Ahora los pasos que faltan son más ágiles».

En cuanto a las defensas proyectadas en la provincia, en concreto en Castell de Ferro, Salobreña, Castillo de Baños y El Pozuelo, Montilla reconoció que «van más retrasados», ya que aún se encuentran en la fase de supervisión técnica.

«Estamos intentando agilizar al máximo todos los trámites», señaló el subdelegado, quien insistió en que el objetivo sigue siendo que las actuaciones se ejecuten lo antes posible.