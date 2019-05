Unos 300 propietarios de apartamentos de Salobreña se concentran para exigir una mejora de los servicios 00:22 M. NAVARRETE «Los vecinos de la playa de Salobreña nos sentimos de segunda», aseguran ante las puertas del Ayuntamiento de la localidad MERCEDES NAVARRETE Sábado, 4 mayo 2019, 14:32

«Con los próximos gobernantes reivindicaremos igual, pero no podíamos dejar que acabe este mandato sin que la alcaldesa nos escuche, sentimos que nos toman el pelo». Megáfono en mano, el presidente de la Asociación de vecinos Playa de Salobreña, José Manuel Martínez, hacía este comentario en un corrillo de vecinos justo antes de comenzar, pasadas la una de la tarde, una concentración en la plaza del Ayuntamiento.

Más de 300 vecinos, propietarios de apartamentos de segunda residencia, han respaldado la protesta convocada por la Asociación Playas de Salobreña, que representa a 28 urbanizaciones que suman casi cuatro mil viviendas. Han exigido una mejora general de servicios en la zona más turística del pueblo y han querido con el acto de este sábado lanzar una llamada de atención al gobierno municipal sobre «el abandono» que sufre la zona.

Calles sucias, jardines abandonados, fuentes rotas, hierbas por todas partes, falta de zonas para los niños, ausencia de policía Local para que haga cumplir las ordenanzas, kioscos de chucherías que se convierten en 'macro terrazas' y cuyos clientes orinan en los jardines de las urbanizaciones... Este es el escenario de la playa de Salobreña que han dibujado los vecinos y al que piden que se ponga solución desde el Ayuntamiento.

Los participantes se han concentrado en la escalinata de la plaza del Ayuntamiento detrás de una gran pancarta con el lema «¡Por una playa digna, la playa también es el pueblo!» y han exhibido hasta 24 carteles distintos con mensajes de protesta como «El agua sucia del mar a la gente espantará», «basura maloliente indigna a la gente», «Jardines sin regar, esto es un erial...» o mensajes en inglés realizados por los residentes internacionales como «Charming town. Poor services».

El manifiesto que ha leído Gloria Rodríguez, residente de la urbanización Salobreña Beach 4, entre aplausos de sus vecinos, ha recordado que el movimiento vecinal viene reivindicando mejoras para la playa desde el año 2016. Ya en septiembre de 2017 protagonizaron una manifestación, mucho más participativa que el acto de esta mañana de sábado. Y aún así, sienten que siguen en el mismo o punto.

«No nos proponen soluciones concretas a medio o largo plazo. Esto demuestra improvisación y falta de transparencia», señala el manifiesto.

«Nos sentimos de segunda», han clamado los vecinos en este manifiesto, que también ha lamentado que la playa de Salobreña tenga que ser noticia por un tema negativo para la imagen de un municipio turístico.

«Hay quienes dicen que, como muchos propietarios de la playa no están cansados en el pueblo nuestra opinión es de segunda, ya que no votamos aquí. Es cierto que el censo de votantes de la playa no es muy alto pero eso no es motivo para que desatiendan nuestras constantes quejas. Pagmos igual que los vecinos empadronados en Salobreña y nos consideramos vecinos de Salobreña. Y por alto, bien altos que son los impuestos. Salobreña es el tercer municipio de la provincia donde se paga más IBI», ha esgrimido la lectora del manifiesto entre muestras de apoyo de los participantes.

«A todos nos gustaría estar hoy disfrutando este martillos pueblo en lugar de estar aquí concentrados pero la situación creemos que lo exige», han sentenciado.