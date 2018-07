El promotor de 5 estrellas de Almuñécar urge su desbloqueo: «No puede tardar años» El hotel de cinco estrellas estaba casi terminado cuando paralizaron la obra. / JAVI MARTÍN Trinitario Betoret tiene esperanza de que se llegue a un acuerdo pero exige más agilidad a las administraciones REBECA ALCÁNTARA ALMUÑÉCAR Sábado, 28 julio 2018, 02:11

«Después de trece años no le pongo peros a esperar unos meses, pero que esto se alargue años sería insostenible». Así lo afirmó ayer el empresario Trinitario Betoret, que continúa a la espera de que se desbloquee el proyecto de su hotel de cinco estrellas en Almuñécar. Prefiere no calcular lo que ha costado mantener este complejo cerrado más de una década, pero afirma que la cifra es de varios millones de euros. No obstante, lo más complicado de asumir y de reparar es el coste emocional que supuso la paralización que no termina de solucionarse.

Betoret aseguró que ahora tiene la sensación de ver la luz al final de este largo túnel. Después de años de idas y venidas y sin apenas soluciones, en este momento, el empresario tiene la percepción de que hay voluntad por todas las partes, aunque aún no se haya llegado aún a buen puerto. Fue en el año 2000 cuando el Ayuntamiento de Almuñécar autorizó el proyecto para levantar este establecimiento hotelero y la Junta presentó un recurso contra este acuerdo al no compartir que se hubiese aprobado la construcción en suelo no urbanizable por motivo de utilidad pública.

Año 2000 El Ayuntamiento autorizó el proyecto para levantar el establecimiento hotelero y la Junta recurrió. Año 2005 Se otorga la licencia de obras para este proyecto, pero la Junta de Andalucía vuelve a recurrir la decisión. Año 2007 Una orden judicial obliga a paralizar las obras cuando el establecimiento ya estaba casi terminado Año 2018 El Consistorio decide desbloquear la licencia, pero el informe desfavorable del Consultivo, hace que se anule de nuevo.

Cinco años más tarde, en junio de 2005 se otorgó la licencia de obras para este hotel situado en el Cercado de la Santa Cruz, pero la administración andaluza volvió a recurrir. Cuando en 2007 se paralizó por orden judicial, el hotel estaba ya casi terminado. Una sentencia ordenó la revisión de esta licencia por parte del Ayuntamiento, el proceso final para poder darle luz verde. En febrero de este mismo año, el Consistorio desbloqueó esa licencia a espera del dictamen del Consejo Consultivo que era «obligatorio pero no vinculante». La opinión de este órgano fue un nuevo varapalo para este empresario y en junio el Ayuntamiento decidió en pleno, con los votos a favor de PP e IU y la abstención del resto de grupos, anular la licencia para evitar un nuevo conflicto judicial con la Junta. Eso sí, desde el Ayuntamiento de Almuñécar aseguraron entonces que iban a abrir el diálogo con el gobierno andaluz para buscar una solución definitiva a este proyecto.

En junio se volvió a echar para atrás la licencia y ahora esperan un acuerdo

Betoret se mostró ayer confiado en que la voluntad de todas las administraciones, incluida la autonómica, sirva para encontrar al fin vías de encuentro. «Nunca he perdido la esperanza y ahora tengo buenas sensaciones», apostilló el empresario.

Eso sí, matizó que es necesario que haya más agilidad en las instituciones para conseguir ese ansiado acuerdo. Además consideró que esta situación tiene que servir a la Administración para hacer una reflexión sobre lo perjudicial que puede llegar a ser que se alargue un proceso de este tipo. «Las instituciones no se mueren, pero las personas sí», ironizó en referencia a la necesidad de que la decisión final a este conflicto que ya se está eternizando «demasiado» llegue cuando antes.

Betoret reunió ayer a medios de comunicación, empresarios y ciudadanos interesados en conocer en qué punto se encuentra el proyecto. Entiende que se trata de un asunto sobre el que hay que dar cuenta a la opinión pública porque la repercusión de la apertura de este hotel de cinco estrellas «sería muy positiva para toda la zona».

El empresario afirmó que Almuñécar es un punto turístico muy importante en la provincia y resaltó que contar con un complejo de las características del hotel Cortijo de Andalucía haría este espacio aún más atractivo para los visitantes. Además, consideró que también contribuiría a reducir el desempleo y generaría sinergias con otros empresarios de la zona que al igual que Bertoret esperan como agua de mayo una resolución positiva.

El empresario destacó que el proyecto cuenta con el apoyo de la Confederación Granadina de Empresarios, la Cámara de Comercio granadina y la motrileña, la Federación de Hostelería y Restauración, la Asociación Empresarial de la Costa, la Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical, la Asociación de Chiringuitos Costa Tropical y diversas entidades de Almuñécar. Ahora, además, Betoret destacó que siente que también hay respaldo por parte de las instituciones lo que lo lleva a pensar que realmente puede haber un desbloqueo.

«Pedimos al pleno que sin miedo a hipotéticas represalias. Que se atenga a su primera decisión. Que sea confirmada la licencia de fecha 28 de junio de 2005, tal y como se acordó en sesión plenaria el pasado 22 de febrero», apostilló.

Betoret dejó claro que nunca ha buscado un enfrentamiento con ninguna administración, ni local ni autonómica, y afirmó que en todo momento han actuado de acuerdo con la legalidad. Asimismo, dejó claro que siempre han ofrecido, y lo sigue haciendo, su total disposición a colaborar en lo que sea necesario para encontrar un punto de encuentro. «Hemos cumplido todos los requisitos legales que la administración nos ha pedido», aseveró.

Sobre los puntos que generan controversia, Trinitario Betoret dijo que se pueden desmontar todos uno tras otro. En cuanto a la posibilidad de formación de un núcleo de población, indicó que ya no tiene sentido porque la zona está rodeada de viviendas. En cuanto a la necesidad de un proyecto de actuación, apuntó si es necesario se hará, «pero dejando constancia de que técnicamente ya estaría hecho en el propio proyecto del hotel». Se refirió a la consideración de protección y dijo que era «suelo no urbanizable de protección de cultivos», no de «especial protección de cultivos». Por último y acerca de si está en vigor la Declaración de Utilidad Pública e Interés Social, entiende que el Ayuntamiento podría solicitar un informe jurídico sobre este asunto.

«Es un proyecto con mucho valor añadido que serviría para potenciar la proyección internacional de Almuñécar», apostilló, al tiempo que recordó que cada día que el hotel se mantiene cerrado es dinero y oportunidades que se están perdiendo. Consideró que las decisiones políticas que se toman en base al interés general y son beneficiosas para la ciudadanía no deberían verse bloqueadas por opiniones técnicas, «sobre todo cuando la actuación prevista no reviste gravedad ni perjuicio ni para la Administración ni para los ciudadanos».