Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina

La Audiencia de Granada ha condenado a prisión a 14 miembros de una red que introdujo, entre 2019 y 2020, a numerosos inmigrantes de origen ... marroquí en España de forma clandestina. Los 'simpapeles' lograban pasar la frontera mostrando permisos de residencia legales vendidos por otros compatriotas con los que guardaban cierto parecido físico.

Todos los acusados son nacidos en Marruecos y residían en las localidades de Motril y Torrenueva Costa. Allí se encargaban de localizar a familiares o personas afines a sus círculos de amistades que quisieran vender su pasaporte o permiso de residencia a los jefes de la trama.

Estos últimos trasladaban la documentación hasta Marruecos, donde, a cambio del pago de importantes cantidades de dinero, que oscilaban desde los 14.000 a los 20.000 euros, se la facilitaban a inmigrantes irregulares, según se detalla en la sentencia.

Se hacían pasar por titulares

Acompañados por uno o varios de los componentes del grupo, los migrantes viajaban a España presentando en los controles de los pasos fronterizos la documentación y se hacían pasar por los auténticos titulares.

Para garantizar que la entrada ilegal se realizara con éxito, se buscaba cierta coincidencia física entre el inmigrante y el titular legítimo del pasaporte. Una vez que había conseguido entrar en España, la documentación volvía a los miembros de la trama y era usada de nuevo para otros migrantes irregulares.

Con este proceder, los acusados lograron el acceso a España de numerosos compatriotas que no han sido identificados, así como de las sobrinas de algunos de ellos.

Los acusados reconocieron los hechos el día de juicio y han aceptado condenas de hasta dos años de cárcel por delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de uso de documento falso, con la atenuante de dilaciones indebidas.