El primer tramo de la histórica obra de Rules ya está al 60%

El 12 de abril de 2024 es una fecha guardada en la memoria de los granadinos de la Costa Tropical. Ese día, agricultores, políticos y periodistas se daban cita bajo el puente de la A-7, a la altura de Lobres, para ver las primeras tuberías del sistema de canalizaciones de Béznar-Rules. Llevaban más de veinte años esperando. Se iniciaba, por fin, la obra del primer tramo de estas conducciones. Un año después de aquello, la ejecución está casi al 60% y todo apunta que los plazos se cumplirán según lo previsto. Es decir, que para antes del próximo verano, los primeros 16,5 kilómetros de doble tubería (30 km en total) del desglosado 9 estarán colocados. El primer paso para que el proyecto sea una realidad.

Desde Acuaes, la empresa pública que se encarga de la gestión de la obra, indican que de los 30 kilómetros de doble tubería hay instalados casi 19 km, lo que significa que el grado de ejecución está cercano al 60%. A lo largo de las próximas semanas se están instalando tuberías de diámetros 1.067 mm, 1.219 mm y 1.524 mm, en los términos municipales de Molvízar, Salobreña (Lobres) y Vélez de Benaudalla, así como la ejecución de las cámaras de rotura de carga en el entorno de la ETAP Los Palmares en Molvízar; para lo que es necesario llevar a cabo a cabo una serie de voladuras debido a la dureza del terreno que es necesario atravesar y se prevé una doble hinca bajo un ramal de la autovía A-7.

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, explicó que esta obra no la notarán mucho los agricultores, aunque sí dijo que es imprescindible para que se pueda conectar, cuando se siga con las siguientes fases, con la del tubería del margen izquierdo. Entonces sí, será realmente beneficiosos para el campo de la Costa Tropical.

Proyecto del primer tramo de las conducciones de Béznar-Rules Cámara de rotura Es un instrumento empleado cuando existen fuertes desniveles en una tubería para reducir la pendiente y evitar que se rompa por la presión Estación de bombeo del Guadalfeo Edificio de control y explotación Diseñada para elevar los recursos hídricos de una cota 200 de altura a la cota 400. Se trata de una estación de bombeo para un caudal total de 1.660 l/s y una elevación de 240 m Presa de Rules Río Guadalfeo Vélez de Benaudalla Conducción de abastecimiento Discurrirá desde el puente de Vélez hasta la estación de Palmares. Con una longitud de 16,5 km Molvízar Lobres Río Guadalfeo Salobreña Mar Mediterráneo Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Palmares Estación de bombeo Santa Ana Impulsa el agua hasta la Balsa de Santa Ana. Consiste en una estación de bombeo para 194,20 l/s Conducción de riego Discurrirá desde el puente de Vélez hasta la Interconexión de Palmares. La conducción principal de este primer tramo es para abastecimiento, es decir, para consumo humano. Esta llevará agua a 150.000 habitantes fijos y unos 200.000 estacionales, porque hay que tener en cuenta que se trata de una zona vacacional que duplica sus residentes en algunas épocas del año.

En lo que se refiere a los agricultores, sólo proporcionará agua a 700 hectáreas, de cota 100 y 200. En el segundo caso, ya cuentan con riego por goteo, mientras que en los de 100 sí podría modernizar el tipo de riego.

En cualquier caso, esta obra es, sobre todo, el inicio del principio del fin.

Lo que esperan los agricultores ahora es que el asunto del segundo tramo, el desglosado 3, esté resuelto lo antes posible, para que el proyecto pueda avanzar. Queda poco más de un año para que este primer tramo de la esperada obra de Rules esté concluido. El segundo tramo, el desglosado 3, está en tramitación. Un gestión compleja por el modelo de financiación.

Los agricultores confían en resolver cuanto antes el modelo de financiación del desglosado tres para avanzar en el proyecto

Hasta no hace tanto tiempo había una frase recurrente en la Costa, casi lapidaria: Granada tiene las piscinas más grandes de Europa. Era la fórmula dialéctica con la que los agricultores trataban de luchar contra la no llegada de las canalizaciones. Durante años, protestaron al no ver llegar la maquinaria que cambiara, más que el paisaje, la realidad.

Hace un año eso empezó a cambiar. Las máquinas llegaron. Las tuberías llegaron. El dinero llegó. Y lo que daba la sensación de que no iba a pasar, comenzó a ocurrir.

No es una gestión fácil. Sería sorprendente que lo fuera después de tanta dilación. Ahora vuelve a haber dudas sobre el segundo tramo, para el que los regantes tendrían que poner ocho millones de euros de aval, al margen de las cuotas que devolverán al Gobierno; y sobre el resto del proyecto, que el secretario de Estado dijo que iba a simplificar de nueve a dos tramos, y que ahora los propios afectados, los regantes, no quieren que se reduzca, porque temen que les toque pagarlo y la factura mensual sea demasiado elevada.

De momento, lo que está claro, es que lo que ha empezado va en tiempo. Y teniendo en cuenta lo que precede a la actuación, parece claro, que no es poco. El agua embalsada de lo que llamaron piscina comenzará a usarse en junio del año que viene. Y Béznar-Rules dejará, entonces, de ser una piscina.

