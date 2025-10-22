Primer paso para construir viviendas de alquiler en primera línea de playa en La Herradura Juan José Ruiz Joya: «No tiene sentido tener en primera línea de playa unas instalaciones que albergan una piscina vacía desde hace décadas, pudiendo convertir el solar en viviendas para nuestros jóvenes y familias»

El alcalde de Almuñécar anuncia la licitación de suelo en La Herradura para construir hogares en régimen de alquiler

C. L. Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:24

El Ayuntamiento de Almuñécar–La Herradura ha dado este miércoles un paso firme para responder al mayor desafío de jóvenes y de muchas familias: el acceso a una vivienda asequible.

Ha sido el alcalde el que ha explicado que se ha iniciado el expediente de desafectación de la antigua Piscina Municipal de La Herradura, un espacio sin uso desde hace años, para destinar ese suelo a construir alojamientos en régimen de alquiler. Se trata de un solar en primera línea de playa junto al Hotel Los Fenicios, dónde se instaló la Estación Náutica, cerrada desde hace décadas. «No tiene sentido mantener cerrada una instalación que ya no presta servicio. Sin embargo, sí lo tiene convertirla en hogares que ofrezcan oportunidades reales a quienes quieren desarrollar su vida aquí, sin tener que marcharse» –ha subrayado el primer edil.

Según el informe técnico, tendría una ocupación del 100% con una edificabilidad de Bajo+3. Supondría conseguir, aproximadamente, 2.612m2 de techo, lo que equivaldría a 25 o 30 viviendas.

Juan José Ruiz Joya ha explicado que esta decisión no es un gesto aislado, sino coherente con una línea de trabajo sostenida y con una prioridad política clara. «Igual que estamos impulsando la construcción, que arrancará en breve, de 60 alojamientos en Almuñécar, damos ahora un paso más en La Herradura para ampliar el parque de vivienda en alquiler y contener precios, facilitando la emancipación de los jóvenes y dando oxígeno a familias trabajadoras. Sumamos suelo, sumamos inversión y sumamos soluciones»- ha añadido.

«El compromiso del gobierno es claro»- señala: «transformar lo que no funciona en oportunidades que sí mejoran la vida de la gente. Donde hubo una piscina sin actividad y salas cerradas, habrá llaves, contratos de alquiler y un futuro posible para cientos de vecinos. Este cambio de uso permitirá aprovechar una ubicación inmejorable y activar la economía local durante la obra y, después, con nuevos residentes que consumen, viven y quieren vivir en su pueblo».

A partir de ahora, el Ayuntamiento seguirá los trámites necesarios con máxima diligencia para que esta conversión sea una realidad cuanto antes: planificación, proyecto y licitación. «Lo haremos con transparencia, criterios sociales y eficiencia, priorizando la función pública del suelo y garantizando que estos alojamientos cumplan su objetivo: ser viviendas dignas, bien situadas y con rentas alcanzables».

Hoja de ruta

Además, se ha fijado una hoja de ruta inmediata y concreta. «Tras la aprobación definitiva de la desafectación por el Pleno del próximo 30 de octubre de 2025, el Ayuntamiento sacará a licitación gratuita el suelo para que empresas especializadas puedan ejecutar la obra. Y, para acelerar los plazos, pondremos a disposición todas las ayudas municipales posibles, incluyendo bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones (ICIO) y en las tasas urbanísticas, con el fin de que el proyecto sea una realidad lo antes posible y con criterios sociales, de calidad y eficiencia».

Por último, el alcalde y su equipo afirman no mirar hacia otro lado ante un problema fundamental en nuestro municipio. «Actuamos porque cada decisión cuenta y porque un gobierno se mide por su capacidad de cumplir, invertir y ofrecer soluciones. La Herradura y Almuñécar necesitan vivienda; hoy damos un paso importante para que la tengan», concluye Ruiz Joya.