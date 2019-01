El precio del pepino repunta hasta 0,50 euros tras un mes de crisis y vuelve al nivel de rentabilidad Pepinos en un almacén comercializador de la Costa. / Alba Fernández Organizaciones agrarias y empresas se reúnen hoy en Almería para plantear fórmulas que eviten que nuevas crisis hagan tanto daño como la última de diciembre MERCEDES NAVARRETE Jueves, 10 enero 2019, 13:27

Tras un mes de diciembre de pesadilla, vendiendo por debajo de costes, los productores de pepino de la Costa Tropical empiezan a ver la luz al final de túnel. La bajada de las temperaturas que está regulando la saturación del mercado y la recuperación del ritmo de pedidos por parte de los grandes clientes europeos después de las fiestas navideñas están permitiendo una recuperación del precio del pepino, que cotiza ahora a 0,52 euros. Es más del doble de los 0,20 céntimos a los que cayó el precio del kilo de pepino durante las semanas 49 a 52 de campaña, según explican desde la organización agraria UPA. «Es un dato positivo que podría normalizar la situación de crisis. Sin embargo hay bastante producto almacenado esperando un repunte del precio. Si éste se saca ahora al mercado, ya en peores condiciones de frescura y calidad, el precio volverá a caer y el problema persistirá», analiza la vicepresidenta de la Interprofesional Hortiespaña y secretaria de UPA Almería, Francisca Iglesias.

Por ello, el sector de la agricultura intensiva entiende que es el momento de analizar los factores que han provocado esta última crisis del pepino y plantear medidas para que estos problemas cíclicos no causen tanto daño a los productores. Esta mañana, en la Subdelegación del Gobierno de Almería, los representantes de las organizaciones agrarias y las empresas que componen HortiEspaña van a reunirse con la directora general de Producciones y Mercados Agrario del Ministerio de Agricultura, María Victoria Martínez Pérez, para estudiar soluciones.

Entre otras cuestiones, volverán a poner sobre la mesa la posibilidad de retirar producción en momentos de saturación de los mercados de forma coordinada entre Almería y Granada y con cargo a un fondo de crisis financiado por Europa. «El Gobierno nos dice que es un mecanismo muy difícil de activar pero no porque no lo hayan hecho otros países no podemos hacerlo nosotros», señala la portavoz.

«Llevamos muchísimos años con el mismo problema, necesitamos alternativas para cuando vuelva a estallar otra crisis», añade. Las medidas que planteará UPA pasan también por una mejor planificación de las campañas «para poder activar medidas que normalicen el mercado y protejan al sector si se producen momentos críticos».

Además, reivindican que el Gobierno controle que se cumpla la Ley de Cadena Agroalimentaria que obliga a que las empresas hagan contratos con los productores, con el fin de establecer precios, plazos y pagos. «Y por último, y no menos importante, es necesaria la implantación de una extensión de norma, de manera que sea Hortiespaña la encargada de ejecutar las retiradas de producción, siempre que se considere necesario. Así, se tratará de acciones globales y bien organizadas, que puedan salvar aquellas situaciones que pongan en jaque al sector», concluye.