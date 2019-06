El pacto roto de Motril se recompone ocho horas después a la espera de la decisión de Ciudadanos Escámez y García Chamorro en el pleno de investidura de hace cuatro años. / JAVIER MARTÍN Los populares darán Urbanismo a Antonio Escámez y ellos llevarán Obras Públicas y los fondos europeos LAURA UBAGO Motril Viernes, 14 junio 2019, 18:20

Sin duda, este será el pacto de gobierno más sufrido de Motril, pues aún queda por cerrar el capítulo final. Aquí va el penúltimo. Después del plantón de Antonio Escámez a la rueda de prensa de esta mañana, donde se iba a rubricar el acuerdo que se había cerrado ayer por la tarde, PP y PMÁS se han 'reconciliado' y han acercado posturas. No ha sido fácil. Desde la rueda de prensa fallida hasta este principio de pacto han pasado casi ocho horas.

En este periodo de tiempo, Antonio Escámez ha estado reunido con Flor Almón (PSOE) y finalmente ha llegado a un acuerdo con Luisa García Chamorro. Ahora, para cerrar este tripartito falta la decisión final que tendrá que tomar Ciudadanos. El apoyo del partido de Lemos es decisivo para poder formar gobierno.

El pacto de gobierno está ahora mismo en manos de Jose Lemos que tendrá que decidir si aceptar el nuevo reparto de áreas. El problema que dinamitó el pacto esta mañana estuvo en Urbanismo. Antonio Escámez sabía que no se la iban a dar pero en la rueda de prensa darían la explicación y argumentarían el cambio. Una información de prensa filtrada con este dato, fue el detonante para que Escámez se diese media vuelta cuando iba camino de la rueda de prensa. Cuentan los suyos, que el que no le dieran Urbanismo (área que ha llevado estos cuatro años) iba a quedar como un gesto de que no lo había hecho bien y otros matices.

Así, para restaurar el pacto hecho añicos, el PP ha acordado con Antonio Escámez darle el área de Urbanismo que estará serparada en varias concejalías. Los populares tendrán Obras Públicas y fondos europeos y Ciudadanos -si Jose Lemos termina aceptando- tendrá Ordenación y urbanización del litoral y playas, entre otras materias.

El PP espera ahora la decisión de Ciudadanos para terminar de cerrar este tripartito con el que sumarían 13 concejales y podrían así gobernar en mayoría y con tranquilidad.