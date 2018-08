Un día de playa con tu mejor amigo

Ir a la playa no tiene que estar reñido con disfrutar de tu mascota. Al menos no siempre. La playa del Cable es la única del litoral granadino en la que está permitido ir con perros y se ha convertido en un reclamo turístico para Motril. Es el tercer verano que esta zona de la Costa está funcionando y cada vez son más los que la conocen y la quieren disfrutar. Y es que ir a la playa sin tu mejor amigo no es lo mismo.

Desde el Ayuntamiento de Motril la responsable de Turismo, Alicia Crespo, destaca que la reciben numerosas llamadas y consultas sobre esta playa, que se ha consolidado como uno de los lugares favoritos de los amantes de los animales.

Decenas de personas disfrutaban ayer mismo con sus mascotas. Perros y dueños entran y salen del agua con total libertad en una imagen que se ha convertido ya en habitual en la costa motrileña. Más de 1.500 metros de franja litoral, donde animales y personas comparten espacio y diversión.

La Playa del Cable se encuentra al comienzo de Playa Poniente, junto al muro del Puerto de Motril, es de suelo pedregoso y está adaptada con materiales de limpieza para que los dueños de las mascotas puedan depositar residuos sin ningún tipo de problema.

Buena respuesta

El Ayuntamiento tiene claro que esta playa se va a mantener, porque la respuesta de los usuarios están siendo muy buena. De hecho, cada vez son más los que la conocen y los que preguntan por ella. Y es que diferenciarse siempre es clave para conseguir atraer a más turistas.

La oportunidad de acudir con tu perro a darte un chapuzón también se convierte en un momento ideal para hacer nuevos amigos. Así lo reconocen muchos de los usuarios de esta playa, que después de probar, han querido repetir.

Eso sí, para que todos tengan la fiesta en paz se trabaja para que este espacio esté libre de anzuelos y las mascotas puedan disfrutar de la playa sin tener que enfrentarse a ningún peligro.

La concienciación de los pescadores es clave para evitar estos problemas, no sólo a los animales, sino también a las personas que van con ellos.

Motril no quiere ser la única que se sume a esta tendencia, sino convertirse en un ejemplo para el resto de la Costa Tropical y que a esta playa se sumen otras que ofrezcan la misma posibilidad.

Desde que la normativa de la Junta de Andalucía prohibiera, con carácter general, durante la temporada alta (desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre) el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de baño, muchos ayuntamientos como el de Motril decidieron habilitar zonas para el disfrute de bañistas y sus mascotas, consideradas para la mayoría de sus propietarios una parte indispensable de su familia.

Abrir el mar a las mascotas es clave para que los que deciden organizar sus vacaciones no tengan que renunciar a compartirlas con sus amigos de cuatro patas.

Motrileños y turistas tienen en la playa del Cable una oportunidad única para pasar un día de sol, arena y sal junto a los que los acompañan en su día a día durante todo el año.