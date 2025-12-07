Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El espigón de la Punta del Santo de Motril tras los últimos temporales. MJAT

Playa Granada supera los primeros temporales y mantiene la arena intacta gracias al espigón

Las borrascas «no han causado daños significativos» y el litoral comienza a recuperarse tras décadas con los temidos escalones

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025

Comenta

Tras décadas de batallar contra temporales que arrasaban Playa Granada año tras año, los motrileños empiezan por fin a ver resultados tras la construcción del ... espigón de la Punta del Santo. La defensa marítima que tanto reivindicaban los motrileños ha superado sus primeros temporales, demostrando que puede ser la solución que tanto necesitaba el litoral.

