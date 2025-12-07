Playa Granada supera los primeros temporales y mantiene la arena intacta gracias al espigón

Tras décadas de batallar contra temporales que arrasaban Playa Granada año tras año, los motrileños empiezan por fin a ver resultados tras la construcción del ... espigón de la Punta del Santo. La defensa marítima que tanto reivindicaban los motrileños ha superado sus primeros temporales, demostrando que puede ser la solución que tanto necesitaba el litoral.

Cada otoño y sobre todo en invierno esta parte de la playa se convertía en un escenario desolador. Los fuertes temporales de poniente devoraban literalmente la arena desde el chiringuito Bonobo hasta el Hotel Impressive y el resultado era el mismo cada temporada: escalones de más de un metro que impedían el acceso, tramos completamente impracticables y hosteleros que temían por sus negocios.

Ni los trasvases de arena que Costas realizaba de una zona a otra del litoral, ni las actuaciones puntuales conseguían frenar el deterioro progresivo de una playa que no podía aguantar más. Y todo ello mientras los vecinos, los empresarios, los hoteleros y el propio Ayuntamiento repetían, año tras año, el mismo mensaje: hace falta una solución estable.

Tras años de negociaciones la solución llegó con la construcción del espigón. Ahora, algo más de un mes de su ejecución y con los primeros temporales encima todas las miradas se han centrado en él. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla ha señalado que «hasta el momento no se ha detectado ningún problema». Los técnicos continúan visitando cada día la zona más sensible —la Punta del Santo—, pero el comportamiento del espigón está siendo el esperado.

Durante septiembre y octubre se llevaron a cabo actuaciones complementarias para reforzar esta parte del litoral. Se colocaron varias colleras sumergidas, se añadieron rocas en la esquina junto al Hoyo 19 y se protegió todo el margen izquierdo para frenar la fuerza del oleaje.

José Lemos, propietario del chiringuito, explica que estas medidas «ya están dando sus frutos». Aunque a simple vista aún puede verse un pequeño escalón, Lemos asegura que no hay motivo de preocupación: «Ese escalón se irá reduciendo. Ya está creciendo la punta de arena frente al Chiringuito Pura Vida y poco a poco se irá formando ese manto de arena que necesitan las playas para quedar estables».

Con la mirada puesta en los temporales más fuertes —los de enero y febrero—, Lemos se muestra optimista y detalla que «en principio todo indica que va a ir bien». Según adelanta a IDEAL , el próximo mes de marzo habrá un aporte de arena para dejar la playa finalmente asentada.

Una sensación similar comparte Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa Tropical. Para él, la palabra clave es «esperanza». «De momento la playa está respondiendo bien. Estamos pendientes de que la zona del Hoyo 19 se regenere poco a poco, que es lo que Costas nos había indicado, pero por lo demás estamos satisfechos», afirma.

Recupera su identidad

Durante el acto de inauguración del espigón, Montilla destacaba como se ha regenerado una playa que ahora presenta en algunos puntos más de 100 metros de anchura, con una media que supera los 40 metros a lo largo de todo el frente litoral.

El proyecto ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros y se han transportado casi 800.000 metros cúbicos de arena, procedentes de las playas del Cable, de Poniente y del propio río Guadalfeo.

La idea principal es devolver a la ciudad unas playas similares a las que tenía hace cuarenta años, antes de que la creación del embalse de Rules frenara la llegada de sedimentos a la orilla.

Tras décadas de ver cómo cada temporal borraba de un plumazo la playa sobre la que trabajan y viven, tanto los empresarios de playas como los hoteleros y comerciantes turísticos empiezan a respirar ahora con un alivio que no recordaban.