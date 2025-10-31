Playa Granada gana más de 100 metros de anchura con el espigón

Tras un año de obras, Playa Granada hoy parece otra. Durante dos décadas los temporales se la habían llevado a su gusto, pero con el ... espigón terminado y la arena recién puesta, la playa que tantos veranos ha regalado a los motrileños vuelve a brillar como en sus mejores tiempo. Por fin parece que se acabaron los sustos de ver cómo el mar se llevaba cada pedacito de arena. Después de meses de máquinas, camiones y mucho trabajo, la obra del anhelado espigón de la Punta del Santo ya está terminada y el litoral ha ganado más de 100 metros de anchura.

MÁS INFORMACIÓN El espigón de La Rábita avanza con la redacción del proyecto lista antes de final de año

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, presidió ayer por la mañana el acto de finalización de los trabajos y destacó la importancia de esta actuación, que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Hoy culminamos una obra que va a marcar un antes y un después en las playas de Motril», señaló Montilla. En palabras del subdelegado, no solo se ha construido una defensa marítima, sino que también se ha regenerado una playa que ahora presenta en algunos puntos más de 100 metros de anchura, con una media que supera los 40 metros a lo largo de todo el frente litoral. «Es una playa estupenda, lista para el disfrute de vecinos y visitantes», afirmó.

El proyecto ha supuesto una inversión de 5,8 millones de euros y han transportado casi 800.000 metros cúbicos de arena, procedentes de las playas del Cable, de Poniente y del propio río Guadalfeo.

La obra tan esperada por los motrileños concluye con 247 metros de longitud de espigón, de los cuales 178 se adentran en el mar y el resto se extiende sobre tierra firme. Está formado por 90.000 toneladas de piedra y alcanza una profundidad de seis metros.

Montilla explicó que este espigón «ordenará toda la dinámica del litoral desde el puerto de Motril hasta la desembocadura del Guadalfeo», evitando las pérdidas de arena que se venían produciendo desde hace décadas, especialmente desde la construcción del embalse de Rules, que interrumpió el aporte natural de sedimentos al mar.

Su construcción ha sido un proceso delicado, casi artesanal, colocando piedra a piedra con precisión para garantizar su resistencia y su integración en el paisaje, añadió el subdelegado, quien también felicitó al equipo técnico, a la empresa constructora que ha trabajado durante meses «a un ritmo ejemplar y con un resultado excelente».

Los temporales de poniente, que históricamente provocaban graves daños en la zona, no han tenido este verano el mismo efecto destructivo pero en agosto formó un escalón en el Chiringuito Hoya 19.

A raíz de las observaciones del comportamiento de las corrientes y del oleaje durante los meses estivales, se ejecutaron actuaciones complementarias en septiembre y octubre para reforzar algunos puntos concretos y mejorar la protección del margen izquierdo del litoral.

Tras quitar las vallas estos días, muchos transeúntes y curiosos caminaban sobre el espigón para tomarse algunas fotografías. Ante esto, el subdelegado aclaró que se trata de un espigón por el que no se puede transitar y recordó que caminar sobre él puede ser peligroso, especialmente con mar de fondo o en días de temporal.

Prolongación de la senda

PPor su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, mostró su emoción al ver finalizada una actuación que, según sus palabras, «pone punto final a uno de los problemas más persistentes de nuestro litoral».«Llevábamos muchos años esperando esta obra. La erosión y la pérdida de arena nos habían hecho perder buena parte de Playa Granada».

La primera edil quiso dar las gracias al Gobierno de España y a los técnicos y operarios que han trabajado durante estos meses en la defensa marítima. Además, quiso resaltar la profesionalidad del maquinista, Jorge: «Quiero dar las gracias en especial al maquinista que se ha jugado el tipo cada día frente al mar, trabajando incluso bajo condiciones adversas de viento y oleaje».

García Chamorro también avanzó que el Ayuntamiento de Motril ya trabaja en la segunda fase del proyecto, que consistirá en mejorar los accesos de la zona y prolongar la senda litoral por este tramo de playa para integrarlo plenamente con el paseo marítimo de Poniente.

«Queremos que Playa Granada luzca igual de atractiva y accesible que las playas del Cable o de Poniente. Este será un espacio para el disfrute de todos, y además un motor turístico para la economía local», añadió la alcaldesa, quien transmitió al subdelegado el agradecimiento de toda la ciudad por la sensibilidad mostrada por el Gobierno central.

A este día marcado en el calendario de los motrileños se unió también el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa Tropical quien se mostró satisfecho con la finalización de las obras y destacó la importancia de esta actuación para la recuperación del litoral.

«Era una playa que necesitaba este espigón urgentemente porque veíamos cómo año tras año se la llevaba el mar. Las soluciones temporales que se le hacían no valían de nada», señaló Trujillo.

Recordó que esta obra responde a años de reivindicaciones: «La transformación que ha tenido esta playa era acorde con las reivindicaciones que hacíamos. Llevábamos muchísimos años reclamando la necesidad urgente de afianzar esta playa. Y yo creo que el ejemplo más claro está aquí».

Por último, Trujillo destacó la magnitud del cambio que está experimentando el litoral motrileño: «La transformación que están teniendo las playas de Motril son de un nivel estratosférico. Estamos viendo cómo está cambiando toda la franja del litoral del municipio de Motril a un nivel bastante bueno, bastante acorde con el turismo que va buscando, turismo de calidad».

Tras dos décadas Playa Granada deja de ser la playa menguante del litoral y se consolida como una de las zonas más atractivas de la Costa. La nueva franja de arena, ofrece ahora espacio para disfrutarlo los 365 días del año.