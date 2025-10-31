Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las autoridades junto al espigón de Playa Granada. MJAT

Playa Granada gana más de 100 metros de anchura con el espigón

Concluyen los trabajos de la defensa marítima y el aporte de casi 800.000 metros cúbicos de arena que regeneran una de las zonas más castigadas

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:34

Comenta

Tras un año de obras, Playa Granada hoy parece otra. Durante dos décadas los temporales se la habían llevado a su gusto, pero con el ... espigón terminado y la arena recién puesta, la playa que tantos veranos ha regalado a los motrileños vuelve a brillar como en sus mejores tiempo. Por fin parece que se acabaron los sustos de ver cómo el mar se llevaba cada pedacito de arena. Después de meses de máquinas, camiones y mucho trabajo, la obra del anhelado espigón de la Punta del Santo ya está terminada y el litoral ha ganado más de 100 metros de anchura.

