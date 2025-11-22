Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alfredo Aguilar

Piden nueve años para un hombre por disparar a un familiar en una pizzería de La Herradura

Se presentó en el citado establecimiento junto a su esposa sabiendo que allí se encontraba la víctima, con quien minutos antes había tenido un percance

E. P.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:33

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de nueve años de prisión y otros nueve de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar ... matar al hermano del marido de su hija de un disparo en el interior de una pizzería de La Herradura a raíz de rencillas previas entre ambas familias.

