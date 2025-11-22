Piden nueve años para un hombre por disparar a un familiar en una pizzería de La Herradura

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de nueve años de prisión y otros nueve de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar ... matar al hermano del marido de su hija de un disparo en el interior de una pizzería de La Herradura a raíz de rencillas previas entre ambas familias.

Los hechos se remontan a las 20,30 horas del 20 de noviembre de 2021, cuando el acusado, de unos 65 años, se presentó en el citado establecimiento junto a su esposa sabiendo que allí se encontraba la víctima, con quien minutos antes había tenido un percance a cuenta de la mala relación que existía entre las familias.

Dentro del establecimiento la esposa y la víctima comenzaron a increparse mutuamente, momento que aprovechó el acusado para acercarse a la mesa donde se encontraba cenando con otras personas, entre las cuales se encontraba su nieto, y le disparó en la zona abdominal con un arma de fuego que guardaba en el bolsillo del pantalón.

El herido, de 28 años, acudió al día siguiente al centro de salud de Almuñécar y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Santa Ana de Motril.

La Fiscalía pide que el acusado sea condenado a ocho años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a otro años más de cárcel por tenencia ilícita de armas, ya que no contaba con licencia para la pistola que usó.

Junto a ello, pide que se le prohíba comunicarse o acercarse a la víctima durante un periodo de nueve años y que le indemnice en 5.800 euros. El juicio está previsto que se celebre el 4 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.