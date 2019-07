Piden crear una comisión municipal para «recuperar» el mercado de Almuñécar Javier Martín CA presenta una moción, a la que espera que se adhiera el resto de formaciones, para redactar un proyecto de reforma consensuada con los comerciantes R. I. Almuñécar Martes, 9 julio 2019, 12:07

El mercado municipal de Almuñécar no consigue remontar. Las instalaciones empeoran frente a la impasibilidad de la administración sexitana, según denuncian los comerciantes, y la mirada atónita de los vendedores que observan como día a día los compañeros bajan la persiana de sus puestos indefinidamente. La falta de parking, cerrado en 2012 por graves deficiencias y filtraciones que llegaban desde las pescaderías, ha hecho que las ventas menguen.

Los afectados piden soluciones urgentes que no les obliguen a clausurar su negocio y una reforma «prometida» para las instalaciones. Javier González, representante de la plataforma de defensa del mercado, lleva 23 años en el mismo establecimiento. Los azulejos se despegan de la pared y el agua se filtra por el mostrador. Canasado del «mareito» por parte de las formaciones municipales, sólo pide que se solvente la situación de los trabajadores y se rehabilite la fachada, además de impermeabilización de los stands. «La clausura del aparcamiento provocó que los clientes de Almería y Málaga dejaran de venir. No me planteo cerrar, a cierta edad es difícil encontrar trabajo», asegura.

El mercado ha sido la patata caliente del pasado mandato y la polémica continuará en el gobierno revalidado de Trinidad Herrera (PP). La alcaldesa popular no logró sus planes de derribar el edificio y adjudicar la construcción de uno nuevo a una empresa privada a cambio de la gestión parte de las zonas comerciales y del parking subterráneo. El programa electoral de Herrera para este mandato pasaba por proseguir con el plan de echarlo abajo. Sin embargo, la oposición promueve una moción, a la que esperan que se adhieran el resto de fuerzas, para que se ultime la tramitación del concurso público y se redacte un nuevo proyecto de ejecución y explotación del nuevo edificio del mercado. El andalucista Juan Carlos Benavides (CA) ha visitado hoy el mercado y ha pedido que se anule el estudio de viabilidad económico financiera y el anteproyecto para la ejecución de obras y explotación del edificio del Mercado Municipal. Para ello, el Pleno municipal deberá declarar desierto el concurso. Por último, Benavides solicita la creación de una comisión especial con representantes de todos los grupos municipales, para estudiar y consensuar, con la opinión de los afectados, una propuesta que pare el grave deterioro que sufre el mercado y toda el área comercial. Una respuesta que exige «el respeto y la recuperación» del modelo y la idiosincrasia del mercado tradicional.