La persecución de una patera que no quería ser rescatada Imagen de archivo de la llegada de inmigrantes rescatados de una patera. / MARIA ZAFRA / IDEAL La patrullera del Servicio Marítimo tuvo que iniciar una persecución para rescatar a los ocupantes REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:31

Los rescates de pateras no siempre son fáciles. En muchas ocasiones, las embarcaciones en las que viajan los inmigrantes se encuentran en mal estado. En otras, los patrones que llevan la lancha no quieren parar. Esto último fue lo que ocurrió en la madrugada del domingo al lunes cuando una embarcación de la Guardia Civil localizó a una patera a dos millas de Salobreña. A bordo iban 21 personas, todos hombres, mayores de edad y de origen magrebí. Eran las 3.20 horas y la patrullera del Servicio Marítimo tuvo que iniciar una persecución para rescatar a los ocupantes. Desde el Instituto Armado explican que no es la primera vez que se da una situación de este tipo, aunque no es habitual. Aseguran, además, que en este tipo de actuaciones los que corren peligro son los inmigrantes, ya que normalmente sus embarcaciones son precarias y pueden volcar. Sin embargo, indican que no se trata de una operación que lleve un riesgo alto para los guardias civiles que viajan a bordo de la embarcación.

En este sentido, la Benemérita afirma que no es habitual que las pateras en las que se trae a estas personas tengan motores potentes, ya que lo que pretenden es llegar a la costa, no huir.

La pregunta que surge en esta situación es clara, ¿por qué huye una patera de la Guardia Civil? Desde el Instituto Armado explican que se dan dos circunstancias. Una es que el patrón que lleva la embarcación tema ser atrapado por los agentes. Hay que tener en cuenta que si este es identificado por los guardias, es detenido por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. No obstante, aclaran también que cuando se atiende a una patera por la noche resulta complicado saber quién es la persona que llevaba la embarcación. Por ejemplo, en el caso de la patera rescatada en la madrugada del domingo al lunes no hubo detención.

La otra razón que puede estar relacionada con la huida es que las personas que van a bordo de la neumática sean marroquíes. Estos saben que se puede aplicar el tratado que existe con Marruecos para enviarlos de nuevo a su país, por lo que prefieren evitar ser rescatados.

Desde el Instituto Armado apuntan que en el caso de las pateras de subsaharianos, lo habitual es que ocurra justo lo contrario. Es decir, lejos de huir, la embarcación se queda a la espera de que llegue la Guardia Civil o Salvamento Marítimo para ser atendidos y trasladados a puerto.