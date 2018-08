«Lo peor fue verme rodeado de medusas y escuchar gritos de pánico» Uno de los participantes llega a la meta. / ideal El coordinador de Protección Civil asegura que advirtió a la organización que había un banco de medusas en el recorrido LAURA UBAGO MOTRIL Lunes, 13 agosto 2018, 13:13

Uno de los participantes en el Triatlón Cross Costa Tropical cuenta la mala experiencia que vivieron estos deportistas que se toparon con un banco de medusas durante la prueba de natación, en la playa de Salobreña. «Antes de salir nos dijeron que había medusas, que nos pusiésemos los trajes pero nunca nos imaginamos que habría tantas«, cuenta Luis Peralta, atleta que se enfrentó a esta desagradable vivencia. De los 146 participanes en el Triatlón, las medusas picaron a 144.

«Al pasar por la primera boya nos vimos rodeados. A mí no me picaron mucho pero entré en pánico al ver tanta medusa y al escuchar cómo gritaba la gente. Unos 40 pudieron subirse a los barcos de salvamento, el resto nos dimos la vuelta con las picaduras», expresa Luis Peralta que tuvo roces de medusa en los pies, en las manos y hasta en la frente.

Pie de uno de los triatletas, afectado tras las picaduras. / IDEAL

«Fueron momentos bastante duros. Las picaduras de medusas duelen mucho. Yo soy bastante sensible a ellas y me duran las marcas dos meses. Soy de la Costa y estoy acostumbrado, pero el que es de Jaén se llevó un buen susto porque no están hechos a las picaduras«, cuenta este deportista.

El coordinador de Protección Civil, Ramón Mesa, quiere aclarar que minutos antes de comenzar la prueba, los barcos localizaron el banco de medusas y se lo advirtieron a la organización. «Hicieron caso omiso pero nosotros entendimos que los nadadores no debían salir al mar«, aclara el responsable de Protección Civil.

Cuenta Luis Peralta que no se consideran más fuertes que nadie pero que les gusta mucho el deporte y los triatlones y que por eso, la gran mayoría, continó con la carrera y con la prueba de bicicleta. «Creo que desde la Federación debieron tener la precaución de que no nadásemos. Pero nos gusta mucho esto y quisimos continar con la prueba que también fue muy dura«, dice este deportista.