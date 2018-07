La pelea entre administraciones pone en peligro una inversión de cinco millones en Almuñécar La Diputación acusa al Ayuntamiento del PP de bloquear la reforma de la residencia para mayores Turismo Tropical, que se perderá si las obras no se adjudican este año MERCEDES NAVARRETE ALMUÑÉCAR Jueves, 19 julio 2018, 01:11

La ambiciosa reforma de la residencia Turismo Tropical, los apartamentos turísticos para mayores y personas con discapacidad que la Diputación provincial tiene en Almuñécar, va camino de perderse. Hace tres años y medio que la institución provincial mantiene cerrado a cal y canto el complejo turístico, que durante años utilizó para sus programas sociales, y que tenía previsto volver a abrir este año tras una ambiciosa remodelación presupuestada en casi cinco millones de euros que sigue sin acometerse.

Para el Partido Popular la gestión de esta residencia vacacional para mayores es el mejor ejemplo de la «incompetencia» del Gobierno socialista de la Diputación provincial. Por eso el grupo popular eligió ayer este punto 'simbólico' para hacer balance de los tres años de gestión de José Entrena como presidente y resumirlos en tres palabras «propaganda, engaño y enchufismo».

Sin embargo, desde la institución provincial aseguran que no es la falta de voluntad política precisamente lo que está bloqueando la reforma de la residencia, ni tampoco la de dinero, porque la partida que lleva el nombre de la residencia sexitana está contemplada en el presupuesto provincial para este año. Las obras no pueden empezar, según fuentes de la institución provincial, porque el Ayuntamiento de Almuñécar las bloquea y no les concede las preceptivas licencias para poner en marcha el complejo turístico.

De hecho, acusan al Ayuntamiento que preside la alcaldesa Trinidad Herrera (PP) de llevar dos años mareándoles y planteando requisitos que, a juicio de los técnicos de la Diputación provincial, son solo «pegas» para dilatar el proceso e impedir que se adjudiquen las obras. ¿Incompetencia de la institución provincial o boicot municipal? Dos versiones contrapuestas y una consecuencia clara: la falta de colaboración entre administraciones de distinto color político va camino de hacer perder una inversión de casi cinco millones de euros para Almuñécar. Y es que si las obras no se adjudican este año se perderá la partida que tienen destinada en los presupuestos de la Diputación.

«Mareando la perdiz»

La diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, asegura a IDEAL que la institución provincial no puede acometer esta inversión «sin tener la certeza de que se podrán abrir las instalaciones sin dificultad una vez que concluya la reforma». De la Rosa insiste en que la institución ha impulsado la reforma para poner la residencia «al servicio de los mayores de la provincia» pero que desde hace dos años, cuando el Ayuntamiento sexitano autorizó el cambio de titularidad del apartahotel y lo puso a nombre de la Diputación (antes figuraba al de un concesionario) no se ha podido avanzar.

«Es incomprensible que desde entonces el Ayuntamiento solo se haya dedicado a poner trabas al proyecto de rehabilitación», ha insistido la diputada provincial, que pide a la alcaldesa «lealtad institucional para llevar a buen término un proyecto que beneficia a los mayores de la provincia y al municipio de Almuñécar».

De la Rosa indica que la Diputación solicitó la licencia de obras en noviembre del pasado año y sostiene que el Ayuntamiento «lleva dos años mareando la perdiz, poniendo trabas y solicitando trámites administrativos para dilatar la licitación de las obras. Trámites que los propios técnicos de Diputación aseguran que son innecesarios». «Es un proyecto complicado, que afecta a todas las instalaciones, que han sido adaptadas al código técnico de la edificación y en la que se ha hecho especial hincapié en la eficiencia energética para reducir consumo», apunta la diputada.