El millonario parque temático de Motril que nunca se abrió

La idea de crear en Motril un pulmón verde y que se convirtiera en un atractivo turístico más, era buena. Pero nunca se remató. La Junta de Andalucía invirtió hace 11 años, 4,5 millones de euros en construir el parque periurbano del Cerro del Toro. Querían aprovechar esta zona que tenía el encanto antiguo de la minería, repoblarla y convertirla en un parque temático, vinculado al medio ambiente y con ocio. Se plantaron 80.000 plantas de 42 especies diferentes... y allí se quedaron.

Con mesas y bancos, con cuartos de baño y hasta pasarelas especiales para evitar el paso de animales, el parque periurbano estaba listo para darle uso. Pero se abandonó... y así ha estado más de una década. Cerrado a cal y canto, a expensas del maltrato de los vándalos, que lo cogieron como zona en la que desahogarse con pintadas y destrozos.

El recinto no tiene uso porque la Junta y el Ayuntamiento de Motril aún no han llegado a un acuerdo sobre la gestión del parque, un paso imprescindible para que pueda explotarse como espacio de ocio. Esto es, no hay un convenio que defina cómo se gestiona el parque, quién tiene que mantenerlo y cómo se puede explotar para que genere recursos económicos a través, por ejemplo, de la concesión a empresas privadas de actividades deportivas y de ocio, como circuitos de aventura en la naturaleza o tirolinas.

De hecho, la Junta no ha podido llevar a cabo la cesión del parque al Ayuntamiento porque éste ha rechazado el convenio varias veces.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Antonio Escámez, explica que han rechazado la cesión por el «dineral» que puede costar arreglar aquello. Su idea es buscar una empresa para que lo gestione porque el Ayuntamiento no puede abordar el mantenimiento de una zona así.

«Ahora sí que hay empresarios interesados en la gestión del parque del Cerro del Toro. De hecho, durante el mes de enero vamos a solicitar una reunión para acordar un modelo de gestión y podérselo ceder a una empresa que cree actividades de ocio y le de vida», apunta el responsable municipal de Medio Ambiente, que dice que este parque periurbano es gran pulmón para Motril, pero que está deteriorado y habrá que recuperar su gestión para rehabilitarlo y ponerlo a funcionar. «Hay que definir ya una figura de gestión, lo que queremos es que haya gente que quiera usarlo y adjudicarlo a empresas para que lo llenen de actividades y a la vez asuman los gastos de mantenimiento que no podría afrontar el Ayuntamiento», concluye.

Este parque temático en una zona de minería se completó con el museo geominero, que en la propia web de turismo del Ayuntamiento se informa de que está temporalmente cerrado.

Este museo, al que parece haberle caído una maldición, permanece grandes temporadas cerrado y es un misterio saber cuándo está abierto. El actual gobierno insiste en que sí lo han tenido funcionando pero que se abría «bajo demanda».

Ahora está 'clausurado'. Dicen desde el área de Cultura que solo desde el mes de octubre, que hay tareas costosas de mantenimiento que habría que hacerle porque, como es una mina, tiene grandes goteras y humedades...

Un museo que era una mina

El museo geominero del Cerro del Toro es una mina antigua y real, remodelada con una inversión de más de un millón de euros, que nació con aspiraciones de ser una mina (en el sentido de exitosa) y que se ha convertido en una auténtica ruina. Se trata de uno de los principales atractivos de Motril –tuvo más de 40.000 visitantes en dos años– que en su corta vida, casi ha estado más tiempo cerrado que con las puertas abiertas.

Creado en la etapa de IU y abierto por primera vez a mediados de 2007, ya necesitó una gran reforma pues la humedad del 80% se había cargado el material expositivo. Se reabrió a finales de 2009 y se desató una auténtica fiebre minera para visitar este museo tan atractivo. Poco duró la alegría pues en julio de 2011 hubo que cerrarlo otra vez, por motivos de seguridad, pues había desprendimientos. Se reabrió dos años más tarde -verano de 2013- tras una profunda reforma que se llevó una inversión de 47.000 euros. En agosto de ese mismo año, hubo que echar otra vez el cerrojo por unos actos vandálicos.

El museo es un desatino. En verano de 2015 estuvo cerrado por falta de personal y ahora, su apertura o no, sigue siendo un misterio. Desde Cultura indican que es un museo complicado y que requiere de una inversión grande para arreglar los desperfectos que ha causado la lluvia. Aseguran que lleva cerrado solo desde el mes de octubre aunque esto, es difícil de comprobar porque está dentro de un parque periurbano completamente abandonado desde su construcción. Un parque temático que ha caído en desgracia.