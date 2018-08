El papel que 'abre' la puerta del club El Bambú Club, en La Herradura, lleva funcionando desde el verano pasado / JAVIER MARTÍN El PSOEdenuncia que hay una orden de cese de actividad sobre el local y el Ayuntamiento dice que está notificado pero hay unos plazos R. ALCÁNTARA LA HERRADURA Miércoles, 22 agosto 2018, 02:11

Una misma historia y tres formas de contarla. Está claro que todo depende del cristal con el que se mire y esto se cumple a la perfección en el caso de los problemas administrativos del local de La Herradura Bambú Club. El PSOE de Almuñécar denunciaba ayer que este local de ocio está abierto aunque pesa sobre él un expediente de cese de actividad y no cuenta toda la documentación en regla. Los socialistas se preguntan por qué el Ayuntamiento no está, a su juicio, ejerciendo su responsabilidad y cerrando el negocio y afirman que «la ley es igual para todos». Rocío Palacios, candidata del PSOE a la Alcaldía, no entiende por qué desde el Consistorio están permitiendo estas supuestas irregularidades, al tiempo que deja claro que su formación no tiene nada en contra del establecimiento. «Nosotros no tenemos nada en contra de Bambú Playa, pero queremos que se respete la ley», insiste, después de haber solicitado información por escrito.

La versión del Ayuntamiento coincide en algunos puntos, pero dista mucho en otros. El teniente alcalde de Seguridad, Juan José Ruiz Joya, reconocía que efectivamente a inicios de este mes se acordó en la junta de gobierno local el cese de actividad de este local por un motivo que no concretó y así se le notificó al propietario. El teniente de alcalde explica que en ese momento, el dueño del club estaba esperando una documentación, sin embargo aún llegando estos papeles, seguía habiendo irregularidades, por lo que el Consistorio tuvo que notificar por segunda vez esta obligación de cierre del negocio. «Nosotros hemos cumplido con todas nuestras obligaciones, ahora hay unos plazos y si es necesario se volverá a notificar», aclara Ruiz Joya, que niega rotundamente que se estuviera cometiendo ninguna irregularidad por parte de la Administración.

El principal afectado en todo este asunto, y la tercera pata de la historia, es Darío Haro, propietario del establecimiento, que reconoce que efectivamente ha recibido la notificación y explica que «está en la fase final de regularización». Haro asegura que siempre ha tenido licencia de apertura y señala que le falta un documento que tendrá que remitir a la Administración para que todo esté en regla. «Si el papel no llega y tenemos que cerrar lo haremos, pero eso sería muy perjudicial no sólo para el negocio, sino también para los trabajadores y para el turismo de la zona», asegura.

El propietario del establecimiento huye de enfrentamientos políticos con los que afirma que no tiene nada que ver. Indica que lo único que ha hecho ha sido trabajar para sacar adelante su negocio con mucho esfuerzo y que ha ido todos los pasos necesarios para que la situación del local esté en regla. Ahora confía en que este último documento llegue, aunque no precisa qué plazo tiene para poder entregarlo. Lo que sí deja claro, es que si no hay más remedio bajará la persiana de su negocio, aunque cree que eso no beneficiaría a nadie.