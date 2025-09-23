Las palas eólicas volverán este miércoles al puerto de Motril escoltadas por la antigua N-323 El transporte especial, que llevaba suspendido desde que se cortó la autovía por las obras del viaducto, circulará por la vieja carretera

Las gigantescas palas eólicas que la empresa danesa Vestas fabrica en su planta de Daimiel, en Ciudad Real, volverán este miércoles a entrar al muelle de las Azucenas del puerto de Motril, desde donde salen rumbo a los distintos proyectos de renovabales que se construyen en todo el mundo con estas piezas. Lo harán después de un parón de diez días en el que las operativas especiales, que eran prácticamente diarias, han estado suspendidas a la espera de permisos para poder circular por la carretera nacional N-323 mientras se prolonguen las obras de reparación del viaducto de Rules, que mantendrán cortada la autovía A-44 entre Ízbor y Motril hasta el 19 de diciembre.

Desde la Autoridad Portuaria de Motril y la Subdelegación del Gobierno han confirmado a IDEAL que la empresa transportista cuenta ya con todos los permisos necesarios para movilizar la compleja operativa del transporte de palas eólicas, que se había suspendido sine die desde el pasado 9 de septiembre cuando se cortó la autovía. La gestión de los permisos para que este transporte pueda circular por una carretera nacional, con afecciones distintas a la de la autovía, ha retrasado la recuperación de las operativas, según las fuentes consultadas.

Estos diez días sin transporte de palas –teniendo en cuenta que el transporte no se programa los fines de semana– habían empezado a generar incertidumbre y preocupación en el puerto de Motril, dada la importancia cualitativa de este tráfico de mercancías para la dársena.

Está previsto que a las 9.30 horas de este miércoles, los convoyes con piezas de hasta 80,1 metros de largo y 19 toneladas de peso vuelvan a poner rumbo a Motril desde la planta de Ciudad Real. El corte de la A-44 supondrá, como quiera que sea, una importante complicación para este transporte especial, que a la altura de la salida de Ízbor, como el resto de la circulación, tendrá que coger el desvío obligatorio por la antigua N-323, una carretera con un único carril por sentido. El corte de autovía se mantendrá hasta el próximo 19 de diciembre, cuando culminen las obras de refuerzo en el viaducto y se reabra la A-44.

El dispositivo especial, según fuentes de la Subdelegación, se realizará evitando el fin de semana y determinadas franjas horarias de mayor afección al tráfico. El paso por la carretera N-323 contará con el apoyo de Guardia Civil de tráfico y, una vez rotonda de Lobres, en lugar seguir en dirección al mar, los convoyes subirán hasta el enlace de la autovía A-7 para entrar al puerto por el acceso de levante.