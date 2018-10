Open Arms se va de Motril porque aún no se ha firmado el acuerdo con Salvamento El barco de Open Arms el día que llegó al puerto de Motril / JAVIER MARTÍN Menos de un mes después de su llegada, el barco de la oenegé regresa a Barcelona REBECA ALCÁNTARA MOTRIL Jueves, 25 octubre 2018, 18:36

Menos de un mes ha estado en el puerto de Motril el barco de la oenegé Proactiva Open Arms, que llegó para realizar operaciones de rescate en las zonas de Alborán y el Estrecho de Gibraltar, ha decidido que esta embarcación regrese a Barcelona. La entidad se ha marchado porque afirma que lleva dos meses esperando la firma de un convenio de colaboración para trabajar de forma coordinada con Salvamento Marítimo. Ante la falta de respuesta, han puesto de nuevo rumbo a Barcelona para iniciar una nueva misión.

La oenegé afirma que no su labor es rescatar y señala que si no pueden hacerlo no tiene sentido continuar en el puerto de Motril. Por eso, hoy mismo han iniciado su travesía para llegar a la ciudad condal este sábado. Una vez allí pondrán el barco a punto para desarrollar un nuevo operativo de rescate.

El barco de Open Arms estableció su base en Motril para participar en las operaciones de rescate de inmigrantes en las zonas de Alborán y el Estrecho de Gibraltar. Inicialmente iban a quedarse de forma indefinida.

En este periodo, el buque ha participado en dos rescates. Uno, en el que ellos mismos trajeron a los inmigrantes hasta el puerto de Motril y otro en el que los rescatados fueron recogidos por una embarcación de Salvamento Marítimo. El operativo lo realizaron coincidiendo con unas maniobras para la puesta a punto del buque.

