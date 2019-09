La ONCE reparte 700.000 euros entre veinte vecinos de la calle Ancha de Motril Javier Martín Se vendieron 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno IDEAL Motril Viernes, 20 septiembre 2019, 10:57

La ONCE repartió ayer 700.000 euros en el centro de Motril, donde Ana María Retamero vendió 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en la calle Ancha de la capital de la Costa Tropical, en pleno centro de la localidad

Ana María Retamero, vendedora de la ONCE desde 2013, que ya repartió otros 200.000 euros en Motril hace seis años, se mostraba esta mañana «loca de contenta». «Me va a dar un ataque –reconocía entusiasmada entre felicitaciones-. Estoy deseando a ver a quién se lo he dado porque normalmente son personas que me compran todos los días y es una alegría tremenda haber dado el gordo a mis clientes», decía.

La ONCE repartió también otros 280.000 euros en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda donde se vendieron otros ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno por lo que, en total, este sorteo ha repartido 980.000 euros entre las provincias de Granada y Cádiz.

El sorteo del jueves tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al 25 aniversario de la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene su sede en el Monasterio de la Cartuja en Sevilla, y ha llevado el resto de premios a la Comunidad Valenciana.