La ONCE deja a un vecino de Almuñécar un millón y medio de euros con un 'Sueldazo'

EUROPA PRESS ALMUÑÉCAR Domingo, 15 julio 2018, 10:22

El sorteo de fin de semana de la ONCE ha dado este pasado sábado su mayor premio a un vecino de Almuñécar que ha ganado un 'Sueldazo' de 300.000 euros al mes al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un millón y medio de euros.

El acertante eligió la terminación del número 13 para probar su suerte a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que quiere jugar, según informa la ONCE en una nota.

José David Gámez ha vendido el cupón agraciado con el 'Sueldazo' de la ONCE en el centro de la citada localidad granadina, en la Carrera de la Concepción, a las puertas de una sucursal bancaria. En verano comparte ese punto de venta con el paseo de la playa de Velilla y sus chiringuitos, aunque tiene la certeza de haber dado el premio en la Carrera de la Concepción a uno de sus clientes habituales.

Gámez, que es vendedor de la ONCE desde 2013, ha admitido sentirse «muy ilusionado». «Estoy más nervioso que el cliente que se lo he vendido. Yo tenía la ilusión de que iba a dar un premio grande, pero cuando toca no te lo crees, no me lo creía, la verdad --comentaba--. Ahora que estoy de racha a ver si doy también el Extra de Verano«, ha agregado.

Se da la circunstancia de que es el único cupón premiado que vendió Gamez este sábado en un sorteo que dejó otro dotado con 20.000 euros a las cinco cifras en Algeciras, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Huelva, respectivamente.

El sorteo de este sábado 14 de julio tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al XXV aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros de la localidad onubense de Palos de la Frontera, y ha llevado premios a siete comunidades autónomas, que son Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Hace solo tres semanas, el sorteo de fin de semana de la ONCE dejó otro 'Sueldazo'; en esa ocasión, de 240.000 euros en diez años, a las puertas del Hospital de Traumatología de Granada.