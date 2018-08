La ocupación roza el 100% en la Costa, tras un julio atípico por el mal tiempo

El calor ha llegado este año más tarde y los establecimientos hoteleros lo han notado. Un arranque de julio con unas temperaturas poco propias del periodo estival ha hecho que el sector tenga más que nunca sus esperanzas puestas en agosto. La ocupación para la primera quincena de este mes en la Costa roza el lleno. Los establecimientos están al 95%, según indica Jesús Megías, presidente de los hoteleros de la Costa Tropical. Reconoce, eso sí, que este año la gente ha esperado al último momento para hacer sus reservas, pero asegura que tienen muchaconfianza puesta en este mes, que será clave para el sector.

Megías explica que en julio la climatología y la competencia de otros destinos como Baleares han hecho que, especialmente durante las primeras semanas, el nivel de ocupación haya sido algo más bajo, aunque se ha situado en torno al 80%. En la segunda quincena del mes se alcanzó el 85%.

Los precios, indica, se ha mantenido más o menos en niveles similares de años anteriores, con oscilaciones de subidas y bajadas de entre el 4% y 5%. En este punto, Megías señala que hay que tener cuidado con las tarifas para evitar atraer a un tipo de turismo de baja calidad.

El presidente de los hoteleros dice que por ahora la Costa Tropical no ha tenido los problemas que hay en otros puntos del país con el denominado «turismo de borrachera». Pero aclara que para que esto siga siendo así es imprescindible que haya concienciación entre los empresarios. Ya se han dado casos de hoteles en los que se han bajado muchos los precios por miedo a no llenar y han terminado «arrepintiéndose» porque el tipo de cliente que han atraído no era el que realmente les interesaba, según explica Megías. «El turismo barato lo marcan los precios, por eso hay que tener cuidado», afirma.

Turista nacional

En cualquier caso, en general el 85% de los turistas que pasan sus vacaciones en la Costa Tropical son españoles y en la mayoría de los casos se trata de familias con hijos pequeños. Andaluces y madrileños son los más habituales en esta zona del litoral. En cuanto al visitante extranjero, franceses, belgas, holandeses y alemanes son los más asiduos. Eso sí, este año las altas temperaturas registradas en algunos puntos de Europa donde lo habitual es el frío han hecho un flaco favor a nuestra costa.

Aunque el perfil del cliente sigue siendo nacional, el presidente de los hoteleros reconoce que las nuevas tecnologías han hecho que cada vez se diversifique más el cliente. Megías explica que hace unos años la promoción en el exterior era mucho más complicada. «Ahora llegas a cualquier lugar del mundo. Eso hace que nuestra oferta llegue a más tipos de turistas», asevera.

Una vez que cierre agosto, los hoteleros aún cuentan con que haya buenos datos en septiembre. Igual que el clima perjudica en julio, el hecho de que en los últimos años el calor se alargue cada vez más hace que también sean más los turistas que eligen septiembre para pasar unas semanas en la playa. La previsión es que la ocupación sea de en torno al 85%, un dato importante para un sector que se juega mucho en verano.

Cuando acaba el verano

En cuanto pase el buen tiempo, llega la asignatura pendiente de la Costa Tropical. Jesús Megías indica que la temporada alta, es decir el verano, funciona bien y hay mucha promoción. Pero cuando se acaba el calor, la realidad cambia. Considera que hay que trabajar para reducir la incidencia de la estacionalidad en la medida de lo posible. Es evidente que en un destino de costa el verano siempre va a tener un peso más importante, pero eso no tiene por qué estar reñido con lograr atraer a otro perfil de turista en otras épocas. El clima del litoral granadino es suave durante todo el año y eso puede jugar muy a su favor, especialmente con visitantes extranjeros. El representante de los hoteleros ve necesario que empresarios y administraciones se sienten a trabajar en este sentido para conseguir que la ocupación siga siendo alta en otras épocas del año.

En cualquier caso, Jesús Megías, al igual que la mayoría de hoteleros de la Costa Tropical, miran con ilusión de cara a las próximas semanas. El esfuerzo de estos tres meses sigue siendo clave para la economía de los municipios de la zona, no sólo para los alojamientos, sino también para el resto de negocios, que ven cómo durante estas fechas la población se multiplica.

Acabar con los apartamentos turísticos sin regular

En la Costa Tropical hay actualmente alrededor de 700 apartamentos turísticos que se pueden alquilar a través de portales de internet. El 80% no están dados de alta. Así lo afirma el presidente de los hoteleros de la zona, Jesús Megías, que asegura que se trata de un problema que hay que atajar cuanto antes. Megías considera que es imprescindible que se regulen este tipo de alojamientos. Dice que la competencia de este tipo de espacios no es leal porque al no estar registrados no tienen que hacer frente a las mismas obligaciones que los hoteles. Por eso, en septiembre quieren sentarse con las administraciones para comenzar a buscar una solución. No tienen claro qué medidas son las más idóneas, pero sí que es imprescindible actuar. El presidente de la asociación de hoteleros indica que las garantías que ofrecen estos apartamentos no son las mismas que las que se dan en un hotel. Sin embargo, para muchas personas lo más importante es el precio. Además, señala que es habitual que en estos alojamientos, aunque estén equipados por ejemplo para dos personas, vayan más. Insiste en que hace falta un trabajo conjunto para cambiar esta situación, algo que señala que ya se está haciendo en otros puntos del país.