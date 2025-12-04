Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El obelisco de Motril en su nueva ubicación.

El obelisco de Motril en su nueva ubicación. MJAT

El obelisco de Motril luce en la nueva rotonda del Camino de las Ventillas tras las labores de mantenimiento

El monumento, de 20 toneladas y 20 metros de altura, se colocó con una grúa de gran alcance después de renovar su iluminación y limpiar su estructura

MJ Arrebola

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:40

Comenta

El emblemático obelisco de Motril ya reposa en su nueva ubicación, la rotonda de entrada por el Camino de las Ventillas, tras la operación de ... traslado y montaje que ha requerido una maquinaria de gran capacidad. Con sus 20 metros de altura y cerca de 20 toneladas de peso, el monolito ha recuperado su imagen original gracias a las labores de mantenimiento que se han realizado en el último mes.

