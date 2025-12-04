El obelisco de Motril luce en la nueva rotonda del Camino de las Ventillas tras las labores de mantenimiento

El emblemático obelisco de Motril ya reposa en su nueva ubicación, la rotonda de entrada por el Camino de las Ventillas, tras la operación de ... traslado y montaje que ha requerido una maquinaria de gran capacidad. Con sus 20 metros de altura y cerca de 20 toneladas de peso, el monolito ha recuperado su imagen original gracias a las labores de mantenimiento que se han realizado en el último mes.

Los trabajos comenzaron a primera hora de la mañana, cuando una grúa de gran tamaño y con un brazo más largo que el que se utilizó para su retirada del centro de la ciudad llegó a la de la Plaza de Toros para la nueva instalación. Esta vez se ha requerido de maquinaria especial porque el vehículo no podía situarse tan cerca del punto exacto donde debía colocarse el obelisco. En esta ocasión, la base de apoyo se encontraba a casi 20 metros del punto de anclaje, una distancia que ha obligado a utilizar contrapesos de grandes bloques para garantizar la estabilidad de la grúa durante toda la operación.

La Policía Local de Motril cortó la carretera, coordinó los desvíos y mantuvo la zona despejada mientras la grúa izaba lentamente la estructura. La maniobra, que se realizó con una precisión milimétrica, terminó con el descenso del monnumento sobre las nuevas placas de anclaje que se habían fijado días antes en la cimentación de la rotonda. La grúa permaneció instalada hasta que la pieza se quedó completamente soldada.

Renovado y más eficiente

El obelisco se trasladó a las instalaciones de la Plaza de Toros, donde permaneció durante varias semanas y se sometió a las labores de mantenimineto. Los técnicos limpiaron su superficie, sustituyeron los antiguos tubos fluorescentes que iluminaban sus tiras blancas y reemplazaron los paneles de metacrilato deteriorados. En su lugar se ha instalado un moderno sistema de iluminación LED, más eficiente, sostenible y de mayor durabilidad, que permitirá que la escultura vuelva a lucir como cuando fue inaugurada. También se colocarán focos en la base para hacerlo más visible y resaltar su presencia durante la noche.

Hace un mes, durante el desmontaje para su traslado, en la intersección de las calles Cuevas y López Rubio, en pleno centro de Motril, el sonido metálico de un golpe seco hizo que los vecinos se asomaran alarmados a sus ventanas. En el cruce, la grúa se tambaleaba bajo la mirada de varios operarios que se echaban las manos en la cabeza: el gigantesco obelisco de acero se acababa de caer al suelo en las labores de desmontaje para su posterior transporte al Camino de las Ventillas.

El escultor, que en los últimos meses había mostrado públicamente su oposición al traslado, considera que este suceso constituye una negligencia grave y una vulneración del deber de conservación del patrimonio público, amparado en los artículos 36 y 54 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Además, subraya que el Ayuntamiento ha incumplido su obligación de proteger una obra «amparada por los derechos morales del autor» reconocidos en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual.

«Nuestro objetivo es poner en valor el obelisco, que vuelva a lucir con su luz original y en un entorno más visible y digno, como es la entrada por el Camino de las Ventillas», explicó el concejal Balderas, quien destacó que la nueva ubicación permitirá que vecinos y visitantes lo contemplen en un espacio amplio y de alto tránsito.

Mientras el obelisco ya destaca en la primera rotonda del acceso a la ciudad por el Camino de las Ventillas, aún queda por decidir qué se instalará en el espacio que antes ocupaba. Sobre el espacio que ocupaba el obelisco en el centro de Motril, Balderas señaló que todavía no se ha decidido qué elemento artístico o urbano lo sustituirá. Aunque en su momento se mencionó la posibilidad de instalar una fuente, el concejal admitió que la idea se ha complicado al tratarse de un espacio «muy pequeño».