Nuevas pistas sobre la misteriosa mancha de la playa de Salobreña Barco limpiaplayas, que se dedicó a retirar la mancha, este pasado mes de agosto en Salobreña. / Javier Martín Ayuntamiento, Mancomunidad y Seprona mantienen abierta una investigación, no cerrada, que apunta a un posible origen orgánico, según la alcaldesa MERCEDES NAVARRETE Viernes, 28 septiembre 2018, 00:13

La aparición de una misteriosa mancha que flotaba en el agua de la playa de Salobreña hizo saltar todas las alarmas este verano. El Ayuntamiento salobreñero, Mancomunidad y Seprona, con la colaboración del Aula del Mar de la UGR, mantienen abierta una investigación para seguir el rastro de la mancha y averiguar el origen.

«Todavía no se sabe qué es, pero sí sabemos lo que no es, y se ha descartado lo peor que se temía. No tiene ni jabones, ni se trata de vertidos relacionados con el saneamiento así que a día de hoy no podemos afirmar que es algo orgánico, tipo alga o plancton, pero todo apunta en esa línea», afirma la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, que asegura que siguen muy pendientes de la evolución.

La mancha apareció por última vez la primera semana de septiembre. «En verano centramos nuestros esfuerzos en eliminarla y ahora estamos centrados en averiguar el origen, cuando lo sepamos definitivamente lo podremos corregir», apunta.