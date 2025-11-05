Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La máquina trabaja en la extracción de un olivo centenario en La Galerna. MJAT

La nueva vida de los olivos centenarios de La Galerna

El Ayuntamiento de Almuñécar reubica más de una veintena de ejemplares para conservar el legado agrícola antes de la construcción de una urbanización en la zona

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

El sonido de la excavadora se escucha de lejos en la antigua finca de La Galera. En lo alto del monte, el enorme brazo de ... la máquina levanta con cuidado las raíces de un olivo centenario, mientras varios trabajadores observan cada movimiento.

