Nudistas y Ayuntamiento ven necesario señalizar Cantarriján para evitar confusiones Un grupo de nuedistas en la playa de Cantarriján / Javier Martín Aseguran que hace falta que los visitantes conozcan las características de la zona y confían en que la Junta cambie de opinión y permita colocar los carteles informativos REBECA ALCÁNTARA Motril Miércoles, 9 enero 2019, 01:49

Ni la asociación Amigos de la Playa de Cantarriján ni el ayuntamiento de Almuñécar entienden por qué la Junta de Andalucía ha denegado su petición para colocar la cartelería indicando que se trata de un espacio en el que se practica el nudismo. Tanto desde la entidad, como desde el gobierno sexitano consideran que esta cartelería es necesaria para evitar confusiones y problemas. «No es la primera vez que una familia ha llegado a la playa y se ha encontrado con la sorpresa de que es nudista», aseguró ayer Pedro Pérez, secretario de la asociación. En la misma línea se pronuncia el concejal de Medio Ambiente y Playas, Luis Aragón, que indicó que uno de los objetivos de esta solicitud era precisamente evitar que se produzcan problemas cuando personas que no conocen la zona acceden a esta playa sin saber cuáles son sus características.

Tanto la asociación, que es la que promovió que se instalaran los carteles, como el ayuntamiento, a través del que se hizo la solicitud, están sorprendidos de que una reclamación a priori sencilla, vaya a dar tantos quebraderos de cabeza. Ahora tienen que esperar a que la Consejería de Medio Ambiente responda a las alegaciones presentadas, que se basan en la normativa que regula la red de espacios naturales protegidos de Andalucía. Desde la entidad entienden que al contrario de lo que considera la Junta, la colocación de esta información sí estaría vinculada a un uso público.

La instalación de este cartel no es lo único que habían solicitado desde la entidad Amigos de la Playa de Cantarriján, que también habían pedido el balizamiento de la zona y consideran que también sería necesario contar con un servicio de socorrismo y una mejora de los accesos para hacer esta playa más accesible a personas que tengan movilidad reducida.

Pedro Pérez reconoce que la negativa de la Junta ha sido una sorpresa para los integrantes de la asociación, que en agosto se habían reunido con responsables de la Junta para analizar qué características tenía que tener la cartelería. De hecho, fue el ayuntamiento de Almuñécar, a través de los técnicos de Medio Ambiente, el que se encargó de diseñar estos paneles e informar de en qué puntos se colocarían. Entendían que cumpliendo con estos requisitos no habría ningún problema para que se pudieran instalar.

«No tiene sabemos bien por qué ahora han dicho que no a algo que parecía tan sencillo», indican desde la asociación, al tiempo que afirman que van a seguir luchando para conseguir su objetivo.

Pérez asegura que en más de una ocasión ha habido familias que cuando han llegado a la playa no se han querido quedar al ver que se practicaba nudismo. Señala que la señalización no es restrictiva, es decir, que las personas que accedan a esta zona de la costa pueden decidir libremente si quieren llevar o no bañador, pero que sirve para que todo el mundo sepa las características de este espacio.

El secretario de la asociación Amigos de la Playa de Cantarriján dice que ya se han puesto en contacto con miembros de la delegación de la Junta en Granada para preguntar por qué el informe ha sido negativo. «Nosotros pensábamos que para 2019 ya estarían los carteles colocados. Enl a reunión que tuvimos en agosto las sensaciones fueron positivas. Sin embargo, ahora nos dicen que no», lamenta.

Insiste en que entienden que las alegaciones que han presentado a través del ayuntamiento están bien justificadas y en que confían en que la administración autonómica dé marcha atrás y en breve puedan verse los paneles informativos en los que se explica dónde está la playa y que es una zona en la que habitualmente se practica nudismo.