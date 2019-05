La noche de Almuñécar, de luto por la muerte del propietario del pub Jabeque El propietario del pub Jabeque, José Antonio Ruiz Aneas. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia y cariñoso recuerdo al emblemático empresario: «Brindo por un tipo que supo dar amistad» MERCEDES NAVARRETE Domingo, 5 mayo 2019, 18:37

La muerte a los 52 años de edad de José Antonio Ruiz Aneas, propietario del pub Jabeque y toda una institución en la noche sexitana, ha provocado conmoción en Almuñécar. El empresario, dueño del pub ubicado entre la plaza Kelibia y la calle Aduana vieja, era un hombre muy conocido y querido en el pueblo. Su fallecimiento generado gran pesar y ha llenado las redes sociales de mensajes de cariño, pésame para su familia y homenaje al propietario del decano de los pubs de Almuñécar.

«Brindo por ti con el regusto a whisky envejecido de las Highlands en una noche de navidad con mi primo. Tu primo Willy. Brindo por el aroma seco de un tequila dorado de Jalisco, no nos rajes. Brindo con el dulce sabor de un ron añejo dominicano aderezado de una charla hasta el amanecer. Brindo por el chupito rápido de una noche de hierbas de la Baja Sajonia. Brindo por un almuerzo en la Caleta, tu Caleta. Brindo por una copa de más a puerta cerrada en ese velero anclado sin mar. Brindo por un tipo que supo dar su amistad. Brindo por ti, ahora que te vas. Navega, capitán. Nos dejas sin timón ni timonel y el mundo será más triste y aburrido. Gracias Jose. No podré evitar derramar una lágrima el día que vuelva a pisar tu camarote de madera y no me reciba tu sonrisa socarrona de medio lado. Descanse, amigo«. Con estas palabras el sexitano Daniel Olivares Dawson, periodista de IDEAL, ha querido recordar en las redes sociales a Jose, 'El del Jabeque', en un post que está recibiendo numerosos comentarios de pésame.

En el grupo de Facebook 'Almuñécar día a día' también se están publicando numerosos mensajes de vecinos que expresan su tristeza por la muerte del carismático empresario.

«Jose, la noche de Almuñécar es desde hoy mucho más oscura sin ti. Descansa en Paz«, ha escrito por su parte el DJ Moisés Franco en mensaje de su cuenta de Facebook que también ha provocado numerosas reacciones. «La gente iba a su local solo para hablar con él«, recuerda con cariño Franco.

El funeral tendrá lugar hoy domingo a las 19.30 horas en la capilla del tanatorio de Almuñécar.