Niños del colegio de San Antonio de Motril reciben el diploma de 'mediador de la convivencia' Los niños de quinto de primaria del colegio San Antonio con su diploma. / IDEAL Los pequeños han aprendido a gestionar y resolver conflictos tanto dentro como fuera del aula LAURA UBAGO Motril Viernes, 11 enero 2019, 19:28

Más de una treintena de niños de quinto de Primaria del CEIP San Antonio han participado en el Curso de Mediación para la Convivencia, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Motril, a través del área de Educación, y la Asociación Juvenil Phoenix, y que tiene como objetivo principal formar en valores y proporcionar a los más pequeños todas las herramientas necesarias para detectar y resolver posibles conflictos que surjan tanto en su centro como fuera.

La edil de Educación, Mercedes Sánchez, junto a la jefa de estudios del CEIP San Antonio, Rocío Morales, y el presidente de la Asociación Juvenil Phoenix, Álvaro Ortega, han hecho entrega de los diplomas de esta actividad.

Sánchez señaló que este es el cuarto año que se realiza el curso en los diferentes centros de Motril tanto de Primaria como de Secundaria, «con gran aceptación entre alumnado, profesorado y padres».

«Tanto en las aulas como en el patio, a veces, se generan pequeños conflictos que pueden ocasionar problemas entre el alumnado. Por ello, educar en valores y en convivencia es una herramienta más que necesaria. Con los conocimientos que adquieren en estos cursos, el alumnado puede afrontar esos conflictos, detectarlos, saber de dónde vienen y ayudar a resolverlos de manera pacífica, mejorando así las relaciones con sus compañeros», ha explicado la responsable de Educación.

Mercedes Sánchez ha subrayado que gracias a este curso, los diferentes centros escolares de Motril han visto como ha mejorado la convivencia entre su alumnado, «algo que les ha permitido incluso ganar premios a nivel educativo».

«Desde el área de Educación estamos muy contentos con la implicación de los centros y de los niños que dedican unas pocas horas de su tiempo libre en formarse en valores como la convivencia, el respeto, la tolerancia, la igualdad o la justicia», ha afirmado Sánchez.

Por su parte, el presidente de la Asociación Juvenil Phoenix, Álvaro Ortega, ha remarcado que esta acción formativa comenzó en pocos centros, «pero poco a poco se ha convertido en una herramienta muy solicitada por todos los colegios e institutos».

Ortega ha indicado que actualmente, hay más de 14 centros participantes «y cada vez se quieren sumar más, incluso de la zona de Las Alpujarras».

Rosa Morales, jefa de estudios del CEIP San Antonio, ha resaltado esta acción formativa como un elemento que ha supuesto un cambio enorme en la relación de los niños en el centro.

«A veces aparecen problemas en el patio y en clase que los más pequeños no saben resolver ya que no saben qué es un conflicto o de dónde surgen. Gracias al Curso de Mediación hemos visto como la convivencia en el patio ha mejorado mucho ya que ha dotado al alumnado de esas herramientas que no tenían y que marcan la diferencia».

El Curso de Mediación para la Convivencia ha tenido un total de cinco horas. En él, niños quinto de Primaria del CEIP San Antonio han trabajado en temas como el conflicto, la violencia, la asertividad, el proceso de la mediación, así como las diferentes herramientas de resolución y habilidades sociales y de comunicación implicadas en ello.