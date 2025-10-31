Nabucco, el Sexitanian Falling Metal o comedias, propuestas de Cultura para noviembre en Almuñécar

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto Manuel García Gilabert, ha presentado la programación cultural del mes de noviembre, una agenda repleta de ... música, teatro, literatura, cine y actividades especiales «que convierten a Almuñécar en un punto de referencia cultural en la Costa Tropical»- según ha subrayado el edil.

El mes comenzará con la celebración de Halloween, que se extenderá del 31 de octubre al 2 de noviembre en el Parque El Majuelo, con actividades temáticas para toda la familia.

El mes ofrecerá también una destacada presencia musical, ya que el auditorio de la Casa de la Cultura acogerá una sucesión de conciertos que abarcan desde la música coral con L'Infini des Cultures Croisées o la ópera Nabucco, interpretada por el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, hasta el festival Sexitanian Falling Metal, que reunirá a los amantes del rock y el metal en un entorno al aire libre. A lo largo de las semanas se sucederán actuaciones tan diversas como el concierto de la Orquesta de Cámara Maestro Miyazaki, el tributo a los Beatles de Bluemoon, el espectáculo flamenco Requiebro o el homenaje a los Bee Gees.

Además, incluirá la gira El Inmigrante de Fran Doblas, el concierto Cantos de Bohemia de la Orquesta de Cámara Mediterránea y el recital de violonchelo y piano organizado por Juventudes Musicales; sin faltar propuestas tan interesantes como From Gardel to Piazzolla, la actuación de la Banda Municipal en honor a Santa Cecilia o espectáculos temáticos de Tributo Flamenco ABBA, The Lito Blues Band y Amor en los 80. La chica de ayer.

El teatro ocupará, igualmente, un papel protagonista en la programación de noviembre. La Casa de la Cultura acogerá montajes para toda la familia como Alicia en el País de las Maravillas y comedias tan esperadas como Dos hombres solos sin punto ni ná u Ocho apellidos andaluces: El funeral, que prometen llenar de humor las noches de fin de semana. La propuesta teatral se completará con Hambre de Quijote, una original puesta en escena que rinde homenaje a la literatura clásica desde una mirada contemporánea.

La palabra escrita y el pensamiento crítico estarán presentes con un extenso ciclo de presentaciones de libros y conferencias. Entre las actividades más destacadas se encuentran el ciclo Mirar un cuadro, a cargo de Isabel Vílchez Huertas; la presentación de Gallo Rojo de Magüy Cruz; y el libro El poder de la alimentación, de Claudia Di Césare. Además, Miguel Ángel de Santa María ofrecerá la conferencia Personajes con historia, y se abordarán temas de actualidad en «Derechos Humanos y crisis internacional: La civilización bajo el volcán» y «Protección contra la radiación electromagnética». También habrá espacio para la narración oral con la actividad Compartiendo historias, que se celebrará en la Biblioteca Municipal «Jesús Serrano Garijo».

El cine volverá a tener su cita semanal con los tradicionales Martes de Cine en el Auditorio, que proyectarán títulos como Una quinta portuguesa, Mi amiga Eva, Black Dog y First Cow. Además, el documental cubano Diarios de una motocicleta se presentará en una sesión especial el lunes 10 de noviembre en la sala de conferencias.

Junto a la programación habitual, el mes incluirá otros eventos especiales, como las XII Jornadas Arqueológicas de Almuñécar, del 12 al 14 de noviembre, con un programa especializado que podrá consultarse en el correo arqueologia@almunecar.es.

Según ha explicado García Gilabert, «esta programación refleja la vitalidad artística de Almuñécar», destacando además que «cada mes procuramos que la oferta sea variada, de calidad y pensada para todos los públicos, porque la cultura es una seña de identidad y un motor de convivencia en nuestro municipio».

Toda la información sobre los eventos, horarios y venta de entradas está disponible en la web oficial del Ayuntamiento de Almuñécar y en las redes sociales de Cultura Almuñécar.

Con esta intensa y diversa agenda, Almuñécar se prepara para vivir un mes de noviembre lleno de música, teatro, cine, literatura y actividades pensadas para el disfrute de todos los públicos, reafirmando su compromiso con la cultura como motor de encuentro y desarrollo social.