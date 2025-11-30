Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un hombre fue ingresado inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Ana de Motril el sábado 22. Ideal

Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril

El varón sufrió un traumatismo cranoencefálico que no ha podido superar | La Policía Nacional de Motril investiga los hechos y trata de identificar a los implicados

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

El hombre de 50 años de edad que fue agredido el sábado 22 de noviembre en una fiesta en Motril ha fallecido este pasado sábado ... tras una semana ingresado. El varón fue trasladado del Hospital de Santa Ana de Motril a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de la capital en cuanto ingresó en el primero, debido a la gravedad de sus heridas, en concreto un traumatismo cranoencefálico, que no ha podido superar.

