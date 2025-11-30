Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril

El hombre de 50 años de edad que fue agredido el sábado 22 de noviembre en una fiesta en Motril ha fallecido este pasado sábado ... tras una semana ingresado. El varón fue trasladado del Hospital de Santa Ana de Motril a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de la capital en cuanto ingresó en el primero, debido a la gravedad de sus heridas, en concreto un traumatismo cranoencefálico, que no ha podido superar.

El ataque se produjo, al parecer, durante el transcurso de una fiesta celebrada en un polígono del municipio costero, según indican a este medio fuentes conocedoras del caso. Durante la riña otro hombre resultó también afectado, pero con heridas de mucha menos gravedad.

El principal perjudicado fue trasladado por los servicios sanitarios al citado centro hospitalario.

MÁS INFORMACIÓN Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena

La Policía Nacional de Motril investiga los hechos y trata de identificar a los implicados, que al parecer fueron varias personas. Por el momento no se ha producido ninguna detención.