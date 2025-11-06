Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Un ciclista inglés de 57 años ha fallecido este jueves pasado el mediodía en los accesos a Almuñécar, alrededor del punto kilométrico 312 de la ... N-340, al parecer tras una caída, de la que no ha podido reponerse pese a los intentos de agentes de la Policía Local de la localidad que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.

Así lo han indicado fuentes cercanas al caso, después de que este hombre, que se alojaba en un hotel del municipio de Nerja, en la provincia de Málaga, y colindante con Almuñécar, haya sufrido un problema de salud cuando circulaba por carretera.

Según informan fuentes policiales a IDEAL, el varón iba acompañado de un grupo de ciclistas cuando se produjo el fatal desenlace.

El servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía y la Policía Local de Almuñécar recibían el aviso de este asunto sobre las 12,35 horas, en lo que en principio parecía una caída en la N-340 en sentido a La Herradura, dándose aviso además a los servicios sanitarios y a la Guardia Civil que posteriormente confirmaban el fallecimiento pero por razones sanitarias.