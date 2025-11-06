Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dispositivo en carretera tras el desvanecimiento de un ciclista Europa Press

Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

No ha podido reponerse pese a los intentos de agentes de la Policía Local de la localidad que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:24

Comenta

Un ciclista inglés de 57 años ha fallecido este jueves pasado el mediodía en los accesos a Almuñécar, alrededor del punto kilométrico 312 de la ... N-340, al parecer tras una caída, de la que no ha podido reponerse pese a los intentos de agentes de la Policía Local de la localidad que le han practicado tareas de reanimación cardiopulmonar.

