Motril ultima las obras de Las Explanadas con la vista puesta en su apertura antes de final de año

El Ayuntamiento de Motril acelera los trabajos de remodelación integral del histórico Paseo de Las Explanadas con el objetivo de abrir al tránsito peatonal antes ... de que finalice 2025.

Aunque la previsión de finalización de las obras era para noviembre, diversos contratiempos han obligado a reajustar el calendario. Aun así, el área de Gestión de Infraestructuras del consistorio motrileño confía en que los vecinos puedan disfrutar del paseo durante estas Navidades.

El concejal, José Balderas, explicó que en los próximos días se habilitarán varios accesos provisionales para peatones. «Vamos a establecer el tráfico peatonal desde la avenida Salobreña hacia el paseo; del paso de peatones hacia la calle Ferrocarril, en dirección al instituto; y también desde el Paseo hasta la avenida de Nuestra Señora de la Cabeza, aunque ese tramo aún permanece cerrado», detalló. Ya se encuentra abierto el acceso a la calle Alonso Terrón y a la zona donde se instalaban las terrazas de los bares.

Balderas señaló que la parte más retrasada de la obra es la jardinería, especialmente la siembra del nuevo césped y la implantación de las zonas verdes. «Se va a sembrar en los próximos días, pero si abriésemos ahora mismo la gente pisaría el terreno y el césped no llegaría a arraigar. La idea es darle un margen para que nazca bien», apuntó.

Pese a ello, el concejal insiste en que la intención municipal es que esté abierto antes de que termine el año. Otra cosa será la inauguración oficial, que se decidirá más adelante dentro del equipo de gobierno, señaló.

El responsable de Infraestructuras subrayó que el desarrollo de la obra «ha sido difícil», al parecer durante los trabajos aparecieron elementos que no se sabían de su existencia, como arquetas ocultas, sótanos antiguos o filtraciones persistentes en las cocheras de los bloques colindantes, que obligaron a ejecutar soluciones técnicas de gran envergadura. «Ha habido que impermeabilizar, levantar muros y rellenar espacios de los que no teníamos constancia», explicó.

A estos imprevistos se sumó un retraso de entre 10 y 20 días debido a la marcha repentina de una subcontrata encargada de la colocación de la solería. El edil también lamentó la escasez de personal especializado en el sector de la construcción, una situación que —dijo— afecta a buena parte de las obras que se realizan actualmente en la ciudad.

El gran paseo de Motril

Esta obra supone la transformación integral de 8.188 metros cuadrados, de los cuales 2.200 se destinarán a zonas ajardinadas. Con una inversión municipal de 2,24 millones de euros, el proyecto contempla la creación de un nuevo bulevar, mejoras en la accesibilidad e iluminación, paseos laterales, áreas de descanso y espacios de convivencia.

El paseo —inaugurado en 1856 y considerado el primer gran espacio urbano de Motril— ha sido escenario histórico de algunos de los principales eventos de la ciudad, desde la antigua feria del ganado hasta la Semana Verde o la feria de agosto, que se celebró allí hasta 1982. Tras 45 años sin una reforma de envergadura, el Ayuntamiento pretende «recuperar su esencia histórica y devolverle el esplendor que siempre tuvo».

La actuación ha permitido redescubrir la evolución de un enclave cuyo origen se remonta al siglo XVI, cuando era conocido como haza del salitre y albergaba una alfarería vinculada al proceso del azúcar de caña. En 2025 se cumplen, además, 180 años de la adquisición municipal de estos terrenos a la Iglesia Mayor.