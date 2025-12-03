Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paseo de Las Explanadas en obras. MJAT

Motril ultima las obras de Las Explanadas con la vista puesta en su apertura antes de final de año

El Ayuntamiento habilitará nuevos accesos peatonales a la espera de que finalicen los trabajos de jardinería

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

El Ayuntamiento de Motril acelera los trabajos de remodelación integral del histórico Paseo de Las Explanadas con el objetivo de abrir al tránsito peatonal antes ... de que finalice 2025.

