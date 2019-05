El PP de Motril suspende la campaña por el fallecimiento de un vocal de Carchuna-Calahonda El vocal de Carchuna-Calahonda, Antonio Castro. / IDEAL La presidenta de la ELA, Concepción Abarca, se despide de su compañero que le dijo hace poco que luchara LAURA UBAGO Motril Domingo, 12 mayo 2019, 19:49

La familia del Partido Popular de Motril vive unos momentos muy triste por el fallecimiento de su compañero Antonio Castro. La candidata a la alcaldía motrileña, Luisa García Chamorro, ha informado de la muerte del vocal de la ELA de Carchuna-Calahonda y de que suspenderán mañana lunes la campaña en señal de duelo. «Te echaremos de menos», ha indicado.

La presidenta del Llano, Concepción Abarca, ha expresado en redes sociales su profunda pena por la pérdida de este compañero. «Se ha ido una gran persona, un gran amigo. No tengo palabras para describir todo lo que me has aportado, tu saber, tu tranquilidad y tu apoyo, siempre. Hace pocos días me decías que confiara en mí y que luchara y, no lo dudes Antonio, lucharé con las mismas ganas y fuerzas que tú lo has hecho, lucharé para que tú lo puedas ver y seguiremos trabajando como a ti te gustaba con transparencia y con justicia«, ha contado Conchi Abarca en su Facebook para despedir así a este vocal de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda.