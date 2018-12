Motril seguirá sin nuevos presupuestos en 2019 Imagen de archivo de la sesión plenaria de noviembre de 2016 en la que se bloquearon los últimos presupuestos presentados. :: / Javier Martín El gobierno de PSOE y PA afronta la recta final del mandato sin lograr aprobar unas cuentas, lo que le ha impedido ampliar la inversión con el dinero ahorrado MERCEDES NAVARRETE Lunes, 31 diciembre 2018, 00:20

El gobierno municipal de Motril, que preside la socialista Flor Almón, afronta la recta final del mandato, que culminará con las próximas elecciones municipales de mayo, sin haber sacado adelante unos presupuestos municipales propios. Almón logró la investidura gracias al apoyo de Izquierda Unida, pero en cuatro años no ha vuelto a conseguir que los grupos de la oposición –IU o PP– le den un sí o al menos una abstención que le permitiese aprobar unas cuentas. Y para este año 2019 ya ni lo van a intentar. Han tirado la toalla ante lo que consideran una «estrategia» de bloqueo de la oposición. El gobierno municipal de Motril (PSOE y PA) asume que no va a poder aprobar unos presupuestos propios y seguirá trabajando, como hasta ahora, con los prorrogados de 2015, los últimos que aprobó el anterior gobierno del PP.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda de Motril, Francisco Sánchez Cantalejo explica que cada año se han realizado una media de 67 modificaciones al presupuesto heredado del PP, por lo que entiende que el documento con el que han venido trabajando nada tiene que ver con el original. Además, más allá de las complicaciones administrativas que suponen estas modificaciones –algunos cambios en las partidas tienen que pasar por pleno– entiende que la falta de presupuestos no ha perjudicado en absoluto la gestión municipal.

«Es cierto que no he logrado generar consenso, pero cuando la otra parte no necesita aprobarlos y pone en marcha una estrategia política eso ya no es fallo mío», valora Sánchez Cantalejo, que insiste en que para Motril no ha sido un problema no tener nuevos presupuestos. Sin embargo, trabajar con las cuentas prorrogadas sí ha tenido un handicap importante, en tanto que todo el ahorro que el Ayuntamiento ha generado en estos años no ha podido dedicarse a inversiones y se ha destinado directamente a amortizar deuda. «Se ha perdido capacidad de inversión por no aprobar el techo de gasto que está reflejado en el presupuesto, y eso sí es injusto, lo demás se resuelve a costa de cambiar partidas», apunta Cantalejo.

No obstante, el teniente alcalde de Economía y Hacienda explica que ni aún teniendo presupuestos nuevos se habría podido destinar íntegramente toda la cantidad ahorrada a inversiones. «Por ley hay que seguir pagando la deuda, tanto comercial como bancaria, solo podríamos aumentar el presupuesto lo que permite la regla de gasto, que es una forma traduce en alrededor de un 1,5% anual», explica. Traducido en cifras, unos 750.000 euros anuales que sí se podrían haber destinado a inversiones y que sin embargo han ido a la hucha municipal. Sánchez Cantalejo subraya los esfuerzos que ha hecho para intentar alcanzar un acuerdo con el PP. « Llegué a ponerle un folio en blanco encima de la mesa», advierte. «He confeccionado cuatro presupuestos y se han quedado en el cajón», lamenta.

Eran buenos

Para el Partido Andalucista, socio de gobierno del PSOE en Motril, el principal escollo de no haber conseguido aprobar los presupuestos ha sido no haber podido ampliar más las partidas sociales invirtiendo el dinero ahorrado durante estos años de gestión.

«Hemos podido gobernar porque eran unas buenas cuentas», resume Escámez, que recuerda que él mismo las aprobó en 2015, cuando estaba en la oposición, «a pesar de que no me aceptaron ni una alegación».

«Lo de los presupuestos de Motril es una situación similar a la que se está viviendo en la política nacional. Aquí los partidos gratuitamente no aprueban nada. Pero estoy contento, en superminoría y con las cuentas prorrogadas hemos llegado hasta el final, hemos hecho muchísimo, obras que están transformando la ciudad», valora Escámez.

«Ni su programa»

Muy distinto lo ve la portavoz del PP, Luisa María García Chamorro, que habla sin paliativos de «fracaso» del gobierno de Motril. «Es la primera vez en la historia de Motril que pasamos una legislatura en blanco. Cuatro años sin presupuesto han afectado a la gestión, se han tenido que hacer modificaciones continuas y hay inversiones que no se van a poder acometer», resume.

La popular no se siente responsable, en absoluto de haber bloqueado inversiones y entiende que el gobierno no ha afrontado una negociación seria. «La última vez que vi unos presupuestos fue hace dos años y estaban llenos de jefaturas innecesarias. A partir de ahí no se ha sabido más nada. No han podido ni ejecutar su programa», reprocha.

«Cínico»

Tampoco desde el grupo municipal de Izquierda Unida han visto más presupuestos que «un borrador de gastos sin capítulo uno, sin RTP y si nada». «Me parece cínico políticamente que nos digan que ha sido imposible negociar. Con nosotros el PSOE ni lo ha intentado, estamos vetados por sus socios de gobierno», opina la portavoz de IU, Daniela Paqué.

A su juicio, la falta de nuevos presupuestos municipales ha supuesto «un parón total en Motril cuando más necesitaban unos presupuestos sociales que generaran empleo en una ciudad con seis mil parados».

«En lugar de aumentar el gasto para atender la emergencia social, se ha afectado a los servicios públicos. La plantilla de bomberos está mermada, cada vez hay menos trabajadores y están privatizando el servicio de limpieza a trozos», lamenta Paqué. «Han ahorrado más que nunca sí, pero a costa de trabajar con unos presupuestos que no son acordes con las necesidades de Motril y eso lo están sufriendo los ciudadanos», concluye.