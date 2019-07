Motril renovará la ordenanza y tirará de sanciones para mantener limpia la ciudad El concejal Jesús Jiménez acompaña a dos trabajadores que están baldeando un parque de Motril. / JAVIER MARTÍN El nuevo gobierno pone en marcha un plan de choque que pasará por controlar más los recursos y seguir externalizando la limpieza de zonas LAURA UBAGO Motril Lunes, 8 julio 2019, 01:58

Antes de ser investida alcaldesa, Luisa García Chamorro, tenía claro un objetivo, el principal: limpiar Motril. Por eso, una de sus primeras apariciones fue baldeando las calles. El nuevo gobierno ha puesto en marcha un plan de choque para dejar limpia la ciudad pero también se ha dado cuenta de que, no va a resultar tan fácil. Por eso, hay que aprovechar muy bien los recursos, crear algunos nuevos y concienciar con campañas y con multas.

El concejal del Servicio de Limpieza, Jesús Jiménez, cuenta con lo que se han encontrado en este área, en la que reconoce que se hizo una buena gestión durante el mandato anterior pero que no es suficiente. Por eso, ellos pondrán en marcha medidas nuevas para que Motril luzca limpia y se note.

El nuevo gobierno se ha encontrado unos 200 trabajadores de la antigua Limdeco, que se liquidó, y la externalización de servicios a la empresa FCC, como la limpieza de las zonas urbanas de la playa y los polígonos y el baldeo de las calles.

El plan de choque de limpieza conlleva pequeñas medidas como «agua, agua y agua» y otros cambios más bruscos como el tirar de sanciones para que la gente no ensucie sin ningún tipo de control.

Jesús Jiménez expone que lo primero que han hecho ha sido intensificar el baldeo. «Nos encontramos con una máquina hidrolimpiadora alquilada que estaba guardada porque no hay personal para manejarla. En vez de devolverla, que nos iba a costar más dinero, hemos reorganizado para que haya conductores para poderla pasar. Además han sumado dos operarios más a la labor de baldeo.

Jiménez explica que actualmente «el servicio es totalmente deficitario», que con el personal de Limdeco no se llega a todos los puntos y que el personal es mayor, «hay absentismo» y hay veces «que una baja está cubierta varias veces».

Con esos trabajadores en la calle, con las vacaciones, la jornada intensiva en verano, no salen las cuentas. Por eso, explica el concejal responsable de Limpieza que tiene que seguir privatizando servicios, esta vez, por zonas, para las que buscará empresa que se encargue de limpiarla, para que aumente la frecuencia con la que se pasa por ellas y sea más efectivo.

«Vamos a poner en marcha un proyecto ambicioso y realista para limpiar Motril. El gobierno anterior allanó bastante el terreno pero, sin presupuestos, no pudieron hacer nada como comprar maquinaria nueva», expresa el edil que señala que, al ya no ser empresa pública y ser parte de la administración, todo requiere de mucho papeleo, hasta sacar un camión de un servicio técnico para lo que solo hacían falta cien euros.

Otro de los proyectos que pondrá en marcha el gobierno, es una aplicación para controlar el servicio de la limpieza. «Ahora no hay una herramienta para saber quién y cuándo está limpiando cada zona. Vamos a ciegas, no sé cuántas toneladas de basura se recogen en cada barrio y así es complicado distribuir los recursos», expone el concejal de Limpieza refiriéndose a que nunca se han controlado y distribuido los recursos así.

Jiménez confía mucho en la concienciación y por eso, en cada pliego de externalización del servicio de limpieza incluirá que la empresa debe hacer una campaña de información.

El concejal del Servicio de Limpieza cuenta lo que ha pasado con los polígonos industriales. En estas zonas vacían los contenedores los ex trabajadores de Limdeco, quitan las escombreras una empresa motrileña y barre FCC y siguen estando sucios. «En los polígonos sigue habiendo puntos negros porque la gente no hace un buen uso. No vamos a señalar a nadie pero hay quienes creen que los polígonos son un punto limpio en el que tirar de todo, así que, o lo potenciamos, o podríamos hasta cerrarlo», expresa con indignación Jesús Jiménez.

Por eso, el Ayuntamiento contará con herramientas nuevas para que Motril esté limpio. Lo primero será renovar la ordenanza de limpieza –del año 97– y actualizar las sanciones.

El nuevo gobierno de Motril quiere multar por arrojar basura, por sacarla a deshoras, por los excrementos de los perros y hasta «por los pipís de estos animales, que ahora no están recogidos como sanción», dice el edil.

Mientras que cuentan con la nueva normativa intensificarán la presencia policial por los polígonos industriales y por los llamados 'puntos negros' para empezar a multar a quien ensucie sin piedad.

«Vamos a llegar a cabo este plan de choque y vamos a limpiar Motril», añade el concejal responsable del servicio.