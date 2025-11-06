Motril presenta unos presupuestos históricos de casi 69 millones de euros para 2026

El Ayuntamiento de Motril ha presentado esta mañana los presupuestos municipales para el ejercicio 2026 que alcanzan una cifra histórica de 68,9 millones de ... euros, el mayor presupuesto en la historia de la ciudad.

El proyecto económico está elaborado por el área de Economía y Hacienda con el teniente de alcalde Nicolás Navarro a la cabeza y se caracteriza por su equilibrio financiero, su carácter inversor y, sobre todo, por mantener deuda cero, consolidando así siete años consecutivos de estabilidad presupuestaria en la ciudad. «Volvemos a presentar un presupuesto sin deuda, con las cuentas saneadas, sin subir impuestos y con más inversiones. Si no aumentamos la carga fiscal y, aun así, crecemos, es que algo se está haciendo bien», afirmó el teniente de alcalde durante su intervención.

El edil explicó que el presupuesto experimenta un incremento del 4,27% respecto al año anterior —pasando de 66 millones en 2025 a 68,9 en 2026—, gracias al crecimiento económico del municipio, el aumento del número de viviendas y empresas, y las mayores transferencias del Estado y la Junta de Andalucía. El periodo medio de pago a proveedores se ha reducido a 20 días, un «dato histórico» que, según Navarro, «demuestra la solvencia y la eficiencia del Ayuntamiento».

La teniente de alcalde de Urbanismo, María Ángeles Escámez, resaltó que se «da continuidad a un modelo de ciudad en el que cada inversión tiene un como propósito mejorar la calidad de vida de los motrileños y reforzar el atractivo de la ciudad como destino turístico, comercial y residencial».

En el nuevo presupuesto se destinan 15,9 millones de euros al servicio de limpieza, consolidando el nuevo contrato que ya ha supuesto una renovación completa de la maquinaria, contenedores y papeleras en la ciudad. También crece la partida para el área de Parques y Jardines, que pasa de 2,5 a 3,2 millones de euros, con el objetivo de mejorar las zonas verdes y los caminos rurales.

En materia de mantenimiento urbano, la inversión se incrementa hasta los 4 millones de euros, y se refuerzan las áreas de seguridad ciudadana, dependencia y servicios sociales. La seguridad pública contará con 8,8 millones de euros, que incluyen la adquisición de nuevos equipos y la creación de plazas en Policía Local y Bomberos.

Cultura también experimenta un crecimiento notable ya que este año pasa de 516.000 a 612.000 euros, con una apuesta clara por la programación cultural, la mejora del Teatro Calderón y la próxima apertura del Museo de Historia de Motril.

Una ciudad moderna

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó el carácter histórico de estos presupuestos, tanto por su cuantía como por su contenido: «Son unos presupuestos reales, sin deuda, que miran al futuro y reflejan un modelo de ciudad moderna, sostenible y con oportunidades para todos», aseguró.

García Chamorro recordó que Motril «no debe nada a los bancos», y destacó que esta situación es fruto de una gestión «eficiente y responsable del dinero público». Además, señaló proyectos estratégicos como la urbanización del Centro Logístico Empresarial Ciudad de Motril, que contará con una aportación conjunta del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de 500.000 euros, o la mejora del servicio de autobús urbano, que se renovará en 2026 para ofrecer un sistema más moderno, sostenible y digitalizado.

Entre las actuaciones previstas destacan también la creación de una nueva sala de estudio 24 horas para jóvenes. La renovación del Parque Severiano Ballesteros en Playa Granada. La ejecución de proyectos de los Fondos EDUSI en barrios como Los Álamos o La Fabriquilla. Nuevas subvenciones para hermandades y cofradías de Semana Santa, con el objetivo de conservar el patrimonio histórico y religioso de la ciudad y la continuación de la senda litoral y la mejora de las playas motrileñas, con 716.000 euros en inversiones.

El pleno extraordinario para la aprobación definitiva del presupuesto se celebrará el próximo 18 de noviembre.

La alcaldesa quiso agradecer el esfuerzo de los técnicos municipales y de todas las áreas de gobierno implicadas en la elaboración del documento. «Motril tiene rumbo, Motril tiene proyectos y Motril tiene futuro. Y lo mejor de todo es que lo estamos construyendo juntos», concluyó.