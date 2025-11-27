Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Motril presenta una extensa programación navideña con casi un centenar de actividades

El encendido de las luces de Navidad tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas desde la Plaza de España, contando este año con más de 1,6 millones de puntos led y 25 kilómetros de iluminación por toda la ciudad

Ideal

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:53

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada por el concejal de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, han presentado la programación completa de actividades ... para la Navidad en Motril 2025, cerca de un centenar de actividades pensadas para el disfrute de todos los motrileños, motrileñas y visitantes. Estas fiestas navideñas comenzarán con el encendido de las luces el próximo viernes 5 de diciembre a las 18:30 horas desde la Plaza de España, contando este año con más de 1,6 millones de puntos led y 25 kilómetros de iluminación por toda la ciudad.

