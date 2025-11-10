Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nicolás Navarro presentó los presupuestos de Motril junto a la alcaldesa Luisa García Chamorro. Ideal

Motril se prepara para realizar cambios en su gobierno tras la salida de Nicolás Navarro

En su lugar, Maite Jiménez asumirá el cargo de concejal, mientras el equipo de gobierno redefine las áreas de Economía, Hacienda y Portavocía

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:57

El médico y político motrileño Nicolás Navarro ha sido nombrado este lunes nuevo viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La ... decisión ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz, dentro de los cambios que el Ejecutivo de Juanma Moreno está realizando para reforzar el área sanitaria tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama.

