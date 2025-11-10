Motril se prepara para realizar cambios en su gobierno tras la salida de Nicolás Navarro

El médico y político motrileño Nicolás Navarro ha sido nombrado este lunes nuevo viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. La ... decisión ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz, dentro de los cambios que el Ejecutivo de Juanma Moreno está realizando para reforzar el área sanitaria tras los fallos detectados en los cribados del cáncer de mama.

Hasta ahora, Navarro era vicepresidente primero de la Diputación de Granada, primer teniente de alcalde de Motril y jefe del servicio de Urgencias del Hospital HLA Inmaculada. Médico de profesión y político por vocación, ha sabido combinar durante casi veinte años su trabajo sanitario con la gestión pública, tanto en la administración local como provincial.

Su llegada a la Viceconsejería lo convierte en el número dos de Antonio Sanz, actual consejero de Salud y Consumo.

Los motrileños han recibido la noticia con alegría, aunque también con cierta tristeza. La alcaldesa, Luisa García Chamorro, ha reconocido que vive el día con «sentimientos encontrados». «Estamos muy orgullosos. Es un día importante para Motril porque Nicolás será el primer motrileño en ocupar un cargo de tanta responsabilidad en la Junta de Andalucía. Tiene un gran reto por delante, pero también la capacidad y el liderazgo necesarios para afrontarlo. Estoy segura de que hará un gran trabajo», ha afirmado la regidora.

La alcaldesa ha explicado que Navarro renunciará hoy mismo a su acta de concejal, ya que el nuevo puesto en Sevilla requiere dedicación exclusiva. Esto obligará a realizar algunos cambios en el equipo de gobierno local en los próximos días.

El Ayuntamiento de Motril prevé aprovechar el pleno del 18 de noviembre, en el que se debatirán los presupuestos municipales, para hacer oficial el cese de Navarro y reorganizar las áreas que tenía a su cargo.

Según adelantó García Chamorro, la persona que ocupará su puesto como concejal será Maite Jiménez Cabrera, actual concejal del área de Educación, que ya ha aceptado asumir el cargo.

La alcaldesa ha añadido que todavía se están valorando los nombres para sustituir a Navarro en las áreas de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Portavocía del Gobierno municipal, y destacó que «afortunadamente el Ayuntamiento cuenta con un equipo muy preparado y con experiencia para seguir adelante sin interrupciones».

Además, su marcha de la Diputación de Granada, donde era vicepresidente primero, también obligará a realizar ciertos cambios.

García Chamorro ha recordado que durante su etapa en la Diputación, Navarro «consiguió inversiones muy importantes para Motril», como la mejora del camino de las Ventillas o la reforma de la pista polideportiva del barrio Río Ebro, financiada con ayudas provinciales.

«Ha sido un vicepresidente muy implicado. Gracias a su gestión llegaron proyectos que nunca antes se habían conseguido. Aunque ahora esté en Sevilla, sé que seguirá pendiente de su tierra», añadió la alcaldesa.

Impulsar la sanidad

El nuevo nombramiento de Navarro se enmarca dentro de la nueva etapa que quiere impulsar el presidente Juanma Moreno en la Consejería de Salud y Consumo. Tras la dimisión de Rocío Hernández el pasado 9 de noviembre, el consejero Antonio Sanz asumió el cargo con el encargo de «abrir una etapa basada en el diálogo, la transparencia y la reforma del sistema sanitario».

Nacido en 1980, Nicolás Navarro Díaz es médico especialista en Urgencias y licenciado en Medicina por la Universidad de Granada. Ha trabajado en hospitales públicos y privados, siempre vinculado al ámbito de la atención sanitaria.

Su carrera política comenzó en el Ayuntamiento de la ciudad motrileña, donde ha ocupado distintos cargos, entre ellos el de portavoz del Partido Popular y primer teniente de alcalde. También ha sido vicepresidente de la Diputación de Granada, cargo desde el que impulsó numerosos proyectos para la Costa Tropical y para su municipio natal.

Ahora, desde su nuevo puesto el hasta ahora teniente de alcalde motrileño asume uno de los mayores retos de su trayectoria: contribuir a mejorar la sanidad andaluza desde dentro del Gobierno autonómico.