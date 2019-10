Motril plantea la externalización del servicio de recogida de basura La avería de dos camiones dejó los contedores llenos de basura en Motril hace unas semanas / JAVIER MARTÍN La alcaldesa afirma que los ocho empleados que se encargan actualmente de esta labor seguirían realizando tareas municipales REBECA ALCÁNTARA Motril Miércoles, 9 octubre 2019, 11:07

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, tiene claro que hay que solucionar los problemas que hay con los camiones de recogida de basura. Están obsoletos, se estropean a menudo y hace unas semanas la ciudad se quedó bajo mínimos por la avería de dos de ellos. Lo que no está tan claro es cual va a ser la solución. En su día, la antigua corporación socialista hablaba de adquirir nuevos vehículos mediante 'renting'. Ahora, García Chamorro pone otra propuesta sobre la mesa: externalizar el servicio. Es decir, que lo que hasta ahora hacen trabajadores municipales con medios públicos, pase a hacerlo una empresa privada. Afirma que están haciendo cuentas para ver cuál es la alternativa más rentable. Aunque señala que la externalización era la opción inicial para su formación.

La primera pregunta que surge es qué pasará con los ocho empleados que actualmente se encargan de esa función. La regidora deja claro que es condición indispensable que estos trabajadores no empeoren su situación laboral. Por tanto, indica que seguirían siendo empleados municipales, pero que en lugar de encargarse de recoger la basura orgánica, podrían recoger el cartón o pasar a otro departamento del Ayuntamiento.

La alcaldesa indica que uno de los problemas, al margen de la antigüedad de los vehículos, que tiene este servicio, es precisamente que la plantilla es escasa. «Hay días en los que no puede salir un camión no puede salir, no porque esté estropeado, sino porque no hay suficientes conductores», precisa.

La alcaldesa recuerda que por el plan de ajuste de los ayuntamientos, que aún sigue vigente, no pueden hacer nuevas contrataciones. Señala que la vía de la externalización podría ser la más eficaz para conseguir que la ciudad tenga un mejor servicio de limpieza, aunque reconoce que aún no se ha decidido. Insiste en que se tendrá que mirar qué alternativa es más rentable, pero reitera que entienden que encargando el servicio a una empresa externa podrían optimizar recursos.

Hay que recordar que la avería de dos camiones provocó importantes problemas hace unas semanas en la ciudad. Después de tres días con el servicio mermado, los contenedores, especialmente los de plástico, comenzaron a aparecer llenos de basura y surgieron críticas por parte de los partidos de la oposición. El PSOE, que estaba al frente del gobierno en la anterior legislatura, lamentó entonces que el Ayuntamiento no hubiese puesto en marcha el plan de renovación de la flota de vehículos que ya habían proyectado ellos, conscientes de la necesidad de que los antiguos camiones fuesen sustituidos por otros.

García Chamorro aprovechó para resaltar, además, el buen funcionamiento que a su juicio está teniendo el plan de choque de limpieza que puso en marcha nada más llegar al cargo. La regidora siempre dijo que esta sería una de sus prioridades al frente del Ayuntamiento.

En este sentido, destacó que al margen de que se intensifique la limpieza también es imprescindible que haya más concienciación por parte de los ciudadanos. Explicó que en los últimos meses se han interpuesto más de 200 denuncias relacionadas con prácticas irregulares como dejar enseres en lugares prohibidos o tirar la basura fuera del horario estipulado. Apuntó que el 80% de estas quejas han sido presentadas por los propios ciudadanos, que en muchas ocasiones aportan vídeos o fotografías como pruebas. Afirmó que es importante que los motrileños se impliquen en este trabajo para conseguir que la ciudad tenga la mejor imagen posible.

Además, puso en valor el trabajo que desarrolla la Policía Local en este aspecto. Explicó que incluso se están colocando en coches camuflados en puntos considerados más conflictivos para 'cazar' a aquellos que incumplen la normativa.

García Chamorro reiteró que es necesario que todos los implicados tengan claro que tienen parte de responsabilidad para lograr que Motril esté lo más limpia posible.

CSIF exige al Ayuntamiento que no privatice el servicio

La responsable de Administración Local de CSIF Granada, Antonia Martín, rechazó ayer el intento de privatización del servicio de recogida de basura por parte del Ayuntamiento de Motril. Martín explica que «si bien es urgente buscar una solución a largo plazo para evitar problemas en la prestación del servicio, la privatización nunca es la solución porque es un paso atrás, supone pérdida de empleo público y precarización de los puestos de trabajo». La responsable sindical exigió que el Ayuntamiento mantenga informados a los sindicatos sobre el futuro de los ocho conductores afectados y del total de la plantilla encargada de la limpieza en el municipio, unos 190 en total, en los foros habilitados para ello. Por último, Martín recuerda que en este caso ya hubo incremento del gasto público por la privatización de la zona de la playa donde los costes superaron los 600.000 euros al año, una inversión con la que consideró que se podría haber renovado la flota con dos vehículos nuevos. «Exigimos al Ayuntamiento de Motril una apuesta por el trabajo digno y por el mantenimiento de servicios públicos de calidad para la ciudadanía».